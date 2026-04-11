Accord de principe conclu entre Jürgen Klopp et le Real Madrid. Haaland en tête de la short-list des cinq renforts visés

Les spéculations vont bon train au Real Madrid concernant l’avenir de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, surtout si le club est éliminé de la Ligue des champions, ce qui signifierait une nouvelle saison sans titre majeur.

Selon le site « Defensa Central », qui cite des sources proches du club, la direction aurait déjà commencé à étudier des alternatives, et le nom de l’entraîneur allemand Jürgen Klopp apparaît comme le favori pour prendre les rênes de l’équipe royale la saison prochaine.

Selon le journaliste espagnol Ángel Torquemada, un « accord de principe » existerait déjà entre Anas Lagarri, éminence grise du club, et l’Allemand. Ce dernier prendrait les commandes à condition que plusieurs exigences sportives et administratives soient remplies.

Ces exigences comprennent l’arrivée de deux défenseurs centraux, de milieux de terrain de premier plan et, surtout, d’Erling Haaland, que Klopp voit comme la pierre angulaire de son futur projet.

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Klopp, qui avait initialement évoqué son intention de prendre une pause après son départ de Liverpool, pose comme condition de disposer de larges prérogatives sur la gestion sportive, notamment en matière de transferts et d’organisation technique, une méthode qu’il a appliquée avec succès au Borussia Dortmund puis à Liverpool.

Ses proches assurent qu’il ne signera que si on lui garantit une liberté d’action totale, même s’il s’agit du Real Madrid.

Nombreux sont les supporters madrilènes qui estiment que sa venue serait l’assurance d’un retour à une discipline de fer et à un esprit combatif, conformes aux exigences du club et de son public, grâce à son fameux pressing haut et à une organisation tactique rigoureuse.

Côté mercato, le nom d’Erling Haaland resurgit comme cible prioritaire, même si le club n’avait pas encore entrepris de démarches concrètes, préférant jusqu’ici se concentrer sur le dossier Kylian Mbappé.

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Avec Vinícius Júnior et Mbappé déjà présents, son arrivée paraît toutefois complexe sur les plans tactique et financier, à moins que l’un des deux ne parte.

Dans le même temps, les discussions sur la prolongation du contrat de Vinícius se poursuivent ; des rumeurs évoquent des exigences financières élevées, influencées par l’arrivée de Mbappé et son salaire mirobolant.

Sous contrat jusqu’en 2030, Mbappé traverse toutefois une période tendue au club, la baisse des résultats laissant toutes les options ouvertes.

À ce stade, aucun grand média n’a confirmé les informations de Turkemada, mais la récurrence des rumeurs évoquant l’arrivée de Klopp sur le banc madrilène traduit l’ampleur de l’inquiétude au sein du club et la possibilité d’un nouveau projet confié à l’un des entraîneurs les plus en vue au monde.

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