Partager Suivez GOAL sur Google

Le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, s’est exprimé sur les spéculations entourant un éventuel nouveau contrat pour Michael Olise, après la récente avancée du club concernant Harry Kane. Depuis son arrivée en Allemagne, l’ailier français est devenu un élément essentiel du dispositif offensif du Bayern.

Publicité

La position du Bayern sur un nouveau contrat pour Olise

Après avoir assuré l’avenir à long terme de son attaquant vedette Kane, le Bayern Munich doit répondre à des questions sur ses prochaines priorités au sein d’un effectif riche en stars. Son directeur général, Jan-Christian Dreesen, a été directement interrogé sur la possibilité qu’Olise soit le prochain joueur à prolonger son contrat à l’Allianz Arena. L’ancien joueur de Crystal Palace a connu une ascension fulgurante en Bundesliga, s’imposant comme un élément essentiel de l’attaque de l’équipe et l’un des favoris des supporters du Bayern.

Malgré son impact immédiat sur le terrain, la direction du club ne ressent pas le besoin urgent de reprendre les négociations. Dreesen a confirmé que la situation restait sous contrôle grâce à la durée du contrat actuel du joueur. « Max et moi en sommes conjointement responsables. Nous avons toujours dit qu’en la personne de Harry, nous n’avions pas seulement un joueur fantastique, mais aussi d’autres grands joueurs dans notre effectif, dont Michael Olise. Son contrat court jusqu’en 2029 et nous nous réunirons pour en discuter au moment opportun », a expliqué le directeur général aux médias.

L’impact d’Olise en Bavière

Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Premier League, Olise a justifié l’investissement important consenti par la direction sportive du club. Max Eberl est récemment revenu sur son recrutement, estimant que l’indemnité fixe de transfert de 53 millions d’euros versée pour l’international français s’était révélée être une excellente affaire. L’ailier a dissipé les inquiétudes initiales concernant sa capacité à enchaîner les matches, jouant régulièrement et apportant la créativité qui, selon la direction du Bayern, avait manqué lors des saisons précédentes.

La capacité du joueur de 22 ans à passer sans difficulté du football anglais aux exigences de la Bundesliga a impressionné ses coéquipiers comme le staff. Sa maîtrise technique et son efficacité dans le dernier tiers du terrain lui ont permis d’afficher des statistiques remarquables, avec notamment une série de buts et de passes décisives qui ont maintenu le Bayern en tête du classement. En engageant Olise jusqu’en 2029 dès son arrivée, le club s’est assuré de garder la maîtrise de son évolution et de sa valeur potentielle sur le marché dans les années à venir.

Publicité Publicité

Gérer un effectif de stars

Getty Images

Les propos de Dreesen mettent en lumière la stratégie plus large de la direction du Bayern : préserver la stabilité tout en récompensant les performances. La prolongation de Kane étant finalisée, l’attention se tourne naturellement vers la nouvelle génération de talents, mais le club tient à éviter une inflation salariale dictée par les circonstances. La présence de Max Eberl au directoire, chargé du sport, garantit que toutes les négociations contractuelles sont menées en tenant compte de la santé financière à long terme et de l’équilibre de l’effectif, plutôt qu’en réaction aux seules rumeurs de transfert venues de l’extérieur.

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Pour l’heure, Olise semble parfaitement installé à Munich, où il a trouvé un cadre lui permettant d’exprimer son talent en Ligue des champions et dans les compétitions nationales. Le club reste déterminé à conserver ses meilleurs joueurs, mais, avec encore cinq ans de contrat, l’ailier n’est pas près d’entrer dans la dernière phase de son engagement.