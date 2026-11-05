Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
imago-sport-1085488362.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Traduit par

Accord conclu avec Harry Kane, Michael Olise sera-t-il le prochain ? Un dirigeant du Bayern Munich dévoile ses projets concernant les contrats alors que le géant de Bundesliga se tourne vers la superstar française

Suivez GOAL sur Google

Le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, s’est exprimé sur les spéculations entourant un éventuel nouveau contrat pour Michael Olise, après la récente avancée du club concernant Harry Kane. Depuis son arrivée en Allemagne, l’ailier français est devenu un élément essentiel du dispositif offensif du Bayern.

Publicité

La position du Bayern sur un nouveau contrat pour Olise

Après avoir assuré l’avenir à long terme de son attaquant vedette Kane, le Bayern Munich doit répondre à des questions sur ses prochaines priorités au sein d’un effectif riche en stars. Son directeur général, Jan-Christian Dreesen, a été directement interrogé sur la possibilité qu’Olise soit le prochain joueur à prolonger son contrat à l’Allianz Arena. L’ancien joueur de Crystal Palace a connu une ascension fulgurante en Bundesliga, s’imposant comme un élément essentiel de l’attaque de l’équipe et l’un des favoris des supporters du Bayern.

Malgré son impact immédiat sur le terrain, la direction du club ne ressent pas le besoin urgent de reprendre les négociations. Dreesen a confirmé que la situation restait sous contrôle grâce à la durée du contrat actuel du joueur. « Max et moi en sommes conjointement responsables. Nous avons toujours dit qu’en la personne de Harry, nous n’avions pas seulement un joueur fantastique, mais aussi d’autres grands joueurs dans notre effectif, dont Michael Olise. Son contrat court jusqu’en 2029 et nous nous réunirons pour en discuter au moment opportun », a expliqué le directeur général aux médias.

L’impact d’Olise en Bavière

Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Premier League, Olise a justifié l’investissement important consenti par la direction sportive du club. Max Eberl est récemment revenu sur son recrutement, estimant que l’indemnité fixe de transfert de 53 millions d’euros versée pour l’international français s’était révélée être une excellente affaire. L’ailier a dissipé les inquiétudes initiales concernant sa capacité à enchaîner les matches, jouant régulièrement et apportant la créativité qui, selon la direction du Bayern, avait manqué lors des saisons précédentes.

La capacité du joueur de 22 ans à passer sans difficulté du football anglais aux exigences de la Bundesliga a impressionné ses coéquipiers comme le staff. Sa maîtrise technique et son efficacité dans le dernier tiers du terrain lui ont permis d’afficher des statistiques remarquables, avec notamment une série de buts et de passes décisives qui ont maintenu le Bayern en tête du classement. En engageant Olise jusqu’en 2029 dès son arrivée, le club s’est assuré de garder la maîtrise de son évolution et de sa valeur potentielle sur le marché dans les années à venir.

Publicité
Publicité

Gérer un effectif de stars

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-KANEGetty Images

Les propos de Dreesen mettent en lumière la stratégie plus large de la direction du Bayern : préserver la stabilité tout en récompensant les performances. La prolongation de Kane étant finalisée, l’attention se tourne naturellement vers la nouvelle génération de talents, mais le club tient à éviter une inflation salariale dictée par les circonstances. La présence de Max Eberl au directoire, chargé du sport, garantit que toutes les négociations contractuelles sont menées en tenant compte de la santé financière à long terme et de l’équilibre de l’effectif, plutôt qu’en réaction aux seules rumeurs de transfert venues de l’extérieur.

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Pour l’heure, Olise semble parfaitement installé à Munich, où il a trouvé un cadre lui permettant d’exprimer son talent en Ligue des champions et dans les compétitions nationales. Le club reste déterminé à conserver ses meilleurs joueurs, mais, avec encore cinq ans de contrat, l’ailier n’est pas près d’entrer dans la dernière phase de son engagement.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Voir le profil de l'auteur