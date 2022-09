Accès anticipé EA Play, date de sortie… Quand pourra-t-on jouer à FIFA 23 ?

La sortie du jeu FIFA 23 est pour bientôt. On vous dit tout sur les dates auxquelles vous pourrez accéder au jeu.

Les abonnés d'EA Play auront encore un accès anticipé à FIFA 23 cette année, mais il y a quelques changements par rapport aux années précédentes.

Quand pourra-t-on jouer à FIFA 23 ?

Avant le lancement de FIFA 23, EA Sports a confirmé que les abonnés à EA Play bénéficieront d'un accès anticipé au jeu complet à partir du mardi 27 septembre 2022, soit trois jours avant la date de sortie officielle du jeu. Il s'agit de la même fenêtre d'accès anticipé pour les joueurs qui ont précommandé l'Ultimate Edition de FIFA 23. L'accès anticipé à FIFA 23 prendra la forme d'une période d'essai de 10 heures.

En plus de l'accès anticipé, les abonnés à EA Play recevront également des récompenses exclusives à FIFA 23, notamment des boosts d'XP, des packs FUT et une période d'essai gratuite de 10 heures pour les jeux récemment sortis. Le service d'abonnement EA Play coûte 3,99 euros par mois (ou 24,99 euros par an) pour Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

Qu’est-ce qui change par rapport à l’année dernière ?

Il existe également un service d'abonnement EA Play Pro, au prix de 14,99 euros par mois, qui offre un accès illimité à FIFA 23 à partir du 27 septembre et comprend davantage de récompenses telles que 4800 points FIFA à l'inscription et 1600 points FIFA par mois pendant trois mois.

Avant les précédentes sorties des jeux FIFA d'EA Sports, le fait d'être abonné à EA Play permettait aux joueurs de bénéficier d'un essai gratuit de 10 heures et d'un accès anticipé au jeu lors de la sortie de l'application Web FUT, soit près de 10 jours d'accès anticipé. Avant le lancement de FIFA 22, les abonnés d'EA Play ont pu accéder au jeu à partir du mercredi 22 septembre 2021, bien que le jeu soit officiellement lancé le vendredi 1er octobre 2022.

La dernière de FIFA avec EA Sports

Les joueurs peuvent accéder à FIFA 23 Ultimate Team dès maintenant, suite à la sortie de la FIFA 23 FUT Web App et de la FIFA 23 FUT Companion App. FIFA 23 sera le dernier titre FIFA d'EA Sports, marquant la fin d'un partenariat de 30 ans entre EA et la FIFA, après la décision des deux sociétés de publier leurs propres jeux de simulation de football. EA a confirmé que son nouveau jeu, EA Sports FC, sortira l'année prochaine.