AC Milan : Zlatan Ibrahimovic ouvre la porte à une prolongation de contrat

Zlatan Ibrahimovic a une relation particulière avec Stefano Pioli. Depuis son retour à l'AC Milan, le Suédois a toujours soutenu son technicien et ce même s'il l'a mis plusieurs fois sur le banc lors de son retour du Covid-19 ou de son retour de blessure. Zlatan Ibrahimovic a d'ailleurs peu joué cette saison en Ligue des champions, mais jamais le Suédois n'a critiqué la gestion de son entraîneur à son encontre, et ce même si regarder certains matches du banc de touche devait lui donner des fourmies dans les jambes.

Symbole du bon travail effectué par Stefano Pioli, l'AC Milan, qui a retrouvé la Ligue des champions cette saison après de, trop, nombreuses saisons sans jouer la plus prestigieuse compétition européenne, est à la lutte pour le titre cette saison avec Naples et l'Inter Milan. Le technicien italien a récemment été prolongé par ses dirigeants pour le récompenser de son très bon travail.

Comme Pioli, Zlatan veut être récompensé avec un nouveau contrat

Après la victoire de l'AC Milan face au Genoa 3-0 ce mercredi soir, permettant aux Rossoneri de revenir à un point de Naples au classement, Zlatan Ibrahimovic a félicité son coach à sa façon, au micro de Sky Sports, en ouvrant la porte à sa propre prolongation de contrat : "La prolongation de Stefano Pioli ? Maintenant, je dois aussi prolonge (rires, ndlr). S'il prolonge, je prolongerai. Je suis heureux pour lui, il le mérite, il fait un excellent travail et doit continuer ainsi. La prolongation de contrat est mérité".

Auteur du but de la victoire face au Genoa, le Suédois a confié être heureux de la prestation de son équipe au micro de DAZN : "Aujourd'hui, nous avons réalisé une excellente performance de notre côté. Dès le début, nous avons décidé que nous voulions gagner. Vous pouviez voir avant le match qu'il y avait un grand désir et une grande faim. Nous avons montré que les deux derniers matchs ne se passaient pas bien, nous voulions revenir avec une victoire.".

Zlatan tempère les ardeurs pour le Scudetto

"L'équipe a une grande envie et est jeune, elle est prête à faire des sacrifices et a tellement envie de grandir et de travailler. Il a des objectifs et avec des objectifs, on avance. Maintenant, il a plus d'expérience. Quand je suis arrivé, la situation était différente, plus le temps passe, plus nous grandissons. Comment peut-on changer l'équipe comme ça en seulement deux ans ? Vous n'avez qu'à faire signer Ibra et je vous apporterai la magie (rires, ndlr)", a ajouté le Suédois.

Zlatan Ibrahimovic a refusé de s'emballer concernant les chances de remporter le Scudetto pour l'AC Milan et donne rendez-vous au mois de février pour faire le point sur la situation au classement : "Le Scudetto" ? Nous sommes concentrés sur nous, quand ils sont tous si proches, cela vous motive encore plus et personne ne se détend. Le championnat est long et se décide en février-mars. Nous devons jouer pour obtenir le plus de points possible".