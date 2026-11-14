AC Milan : un nouvel indice sur le lien entre Cardinale et Roc Nation Sport. Endrick est une cible concrète, voici combien il coûte

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Brett Yorkmark, nouveau directeur général de MSE, est l’ancien co-directeur général de Roc Nation Sport et le frère de Michael Yorkmark, dirigeant de Roc Nation Sports depuis 2014. C’est une nouvelle confirmation directe du lien entre l’AC Milan et l’agence du célèbre rappeur américain Jay Z, qui représente les intérêts du jeune talent brésilien Endrick.

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Le joueur né en 2006 est une véritable obsession pour Cardinale, qui pense avoir les bonnes cartes en main pour remporter ce qui ressemble à une partie de poker. Autour de la table, outre le Real Madrid, qui détient les droits du joueur, figurent aussi la Roma et plusieurs clubs de Premier League, notamment Everton et Newcastle.

La stratégie du patron de Red Bird est claire : obtenir la préférence du joueur en cherchant un appui auprès de Roc Nation Sports. Les contacts, entamés au mois d’août, se sont poursuivis régulièrement, car Endrick représenterait l’investissement parfait pour Red Bird : il est encore très jeune, ambitieux, talentueux et brûle de s’imposer dans le football européen.

Le Real Madrid, selon The Athletic, toujours très bien informé, aurait décidé de céder le Brésilien en janvier, mais uniquement dans le cadre d’un transfert définitif et non plus d’un prêt. Le prix ? Au moins 60 millions d’euros, à quelques bonus près. Reste à savoir ce qu’en pensera Mourinho, qui a récemment lancé, catégorique : « Celui qui le veut devra me passer sur le corps. »

Le Special One n’est jamais banal, et Cardinale le sait bien : l’été dernier, c’est l’entraîneur portugais qui avait mis un terme aux négociations entre l’AC Milan et le Real Madrid pour l’international brésilien. Mais quelque chose semble avoir changé, et la nomination de Brett Yorkmark au poste de nouveau directeur général de Mian Sport Entertainment pourrait ouvrir une nouvelle voie à l’AC Milan dans la course à Endrick.