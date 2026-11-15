AC Milan, un changement de cap s’impose sur les côtés : Amorim pense de nouveau à son protégé Mazraoui pour janvier

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La défense à quatre a marqué un premier tournant tactique pour Amorim et son AC Milan, qui a trouvé ses marques, surtout en championnat. Mais ce nouveau dispositif change aussi les priorités sur le marché des transferts : l’entraîneur portugais aurait besoin d’un latéral de métier capable de jouer des deux côtés. Ce défenseur polyvalent pourrait être Noussair Mazraoui, de Manchester United.

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L’international marocain est un profil très apprécié d’Amorim, qui l’avait déjà entraîné lors de son passage chez les Red Devils. Au cours de la difficile saison de Manchester United, il a joué à 5 reprises en Premier League, 2 fois en Ligue des champions et une fois en EFL Cup. Ce n’est pas vraiment la période la plus enthousiasmante de son aventure en Angleterre.

Dans la défense à quatre d’Amorim, Mazraoui pourrait jouer aussi bien latéral droit que latéral gauche, mais également défenseur central si nécessaire. Les deux hommes sont restés en excellents termes, au point que des contacts avaient eu lieu l’été dernier pour sonder sa disposition à rejoindre l’AC Milan.

Un regain d’intérêt pourrait se concrétiser dans les prochains jours. Le joueur né en 1997 figure en tête de liste si l’AC Milan décide de se renforcer au poste de latéral. Estupinan pourrait lui faire de la place : il est désormais en rupture totale et durable avec tout l’environnement du club.

Le dernier mot reviendra à Pochettino, qui vient d’être nommé nouvel entraîneur de Manchester United à la place de Carrick et devra donner son avis sur Mazraoui. L’AC Milan attend et espère...