AC Milan - Stefano Pioli prolongé, Ralf Rangnick a été concerté

Annoncé proche d'un départ, Stefano Pioli a finalement prolongé son contrat du côté de l'AC Milan. Une décision logique, selon l'ancien du RB Leipzig.

Annoncé sur le départ et proche d'être remplacé par Ralf Rangnick, Stefano Pioli est finalement resté l'entraîneur de L' . En effet, le club a annoncé quelque peu à la surprise générale être parvenu à un accord avec le technicien transalpin pour une prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2022.

"Pioli a remporté 9 matchs et fait 3 nuls, à partir de là, l'affaire était terminée"

Un revirement de situation sous le signe de la continuité, qui avait toutefois fait grand bruit de l'autre côté des Alpes. Néamoins, dans les colonnes du Corriere della Ser, Ralf Rangnick, censé prendre la direction de l'équipe milanaise, a affirmé avoir été tenu au courant du choix de la direction. Une décision logique et réfléchie.



"Il y avait le coronavirus. J'ai été contacté fin octobre, alors que Milan était quatorzième, à 3 points de la relégation. J'ai été frappé par la connaissance qu'ils avaient de mon travail passé. Ensuite, Pioli a remporté 9 matchs et fait 3 nuls, à partir de là, l'affaire était terminée. Nous avons convenu que changer à ce stade ne serait pas judicieux à court terme. Je ne connais pas le moyen, ni le long terme et c'est peut-être une réponse plus complexe. Je n'ai certainement pas changé mes croyances, ni ma philosophie", a ainsi déclaré le technicien, notamment passé par le . Bonne ou mauvaise décision ? Seul l'avenir dira si le choix de l'AC Milan était le bon...