AC Milan, six mois après le départ de Furlani : que fait aujourd’hui l’ancien directeur général du club ?

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La rupture était intervenue le 25 mai 2026, lorsque RedBird avait publié un communiqué officiel annonçant la fin immédiate du mandat de Furlani en tant qu’administrateur délégué. Le même jour, le directeur sportif Igli Tare, le directeur technique Geoffrey Moncada et l’entraîneur Massimiliano Allegri étaient également partis.

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Une décision de grande ampleur, qui avait concerné toute la structure chargée des affaires sportives et de la direction. Pendant des mois, la séparation s’était manifestée dans les faits. La dernière étape formelle était intervenue le 22 septembre dernier, avec un nouvel extrait du registre du commerce concernant l’AC Milan, qui confirmait la fin définitive de leur collaboration.

Le parcours de Furlani à l’AC Milan avait commencé en 2018, lorsqu’il avait rejoint le conseil d’administration sous la gestion d’Elliott. Son profil était celui d’un dirigeant doté d’une solide formation financière, impliqué dans le redressement et la stabilisation du club après des années marquées par des pertes financières et des changements incessants à sa tête. Lorsque RedBird a finalisé l’acquisition de l’AC Milan en août 2022, Furlani a été maintenu à son poste : il représentait un élément de continuité entre les deux propriétaires. Sa connaissance de la structure interne du club a été considérée comme un atout pendant la transition, jusqu’à sa nomination au poste de directeur général le 11 novembre 2022, lorsqu’il a succédé à Ivan Gazidis. Sa gestion a été marquée par deux aspects parallèles. D’un côté, la consolidation financière : l’exercice clos le 30 juin 2025 avait enregistré un troisième bénéfice consécutif, de 3 millions d’euros, avec des revenus record de 494,5 millions. De l’autre, les difficultés sportives, avec des résultats qui n’ont pas toujours été à la hauteur des ambitions d’un club appelé à jouer les premiers rôles en Serie A.

Furlani a également pâti de l’absence de relation directe avec l’un des atouts les plus importants d’un club comme l’AC Milan : ses supporters. En raison des mauvais résultats sur le terrain et de certaines décisions de gestion discutables, cette absence de lien s’est transformée en une véritable hostilité. Comme le rapportait le Corriere della Sera au printemps dernier, le dirigeant milanais réfléchissait déjà sérieusement à un départ du club qu’il a toujours dit aimer et soutenir depuis l’enfance. Dès le mois de mai, il avait également fait part à Red Bird de sa volonté de retourner vivre avec sa famille à Londres (celle-ci y était déjà retournée vivre depuis un an, NDLR).

Ces derniers mois, l’ancien directeur général n’a accordé aucune interview à la presse et n’a publié aucun message au sujet de son départ de l’AC Milan après huit ans. La blessure d’un départ tourmenté et contesté est probablement encore vive. Après tant d’années à l’AC Milan, Furlani a passé son premier été entièrement en famille, et non au cœur du mercato.

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D’après ce qui filtre, Furlani ne reviendra pas dans le monde du football au sein d’un autre club que l’AC Milan. Après avoir quitté Elliott pour l’AC Milan, où il a passé plusieurs années, il est probable qu’il mette à nouveau son savoir-faire au service de la finance.