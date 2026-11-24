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L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, a refroidi les rumeurs d’une arrivée de Goncalo Inacio, défenseur vedette de son ancien club. Malgré les spéculations autour d’un transfert du capitaine du Sporting CP à San Siro, le technicien portugais estime disposer de suffisamment d’options en défense.

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Amorim écarte des retrouvailles avec Inacio

Récemment nommé à la tête de Milan, Amorim s’est empressé de démentir les informations selon lesquelles il souhaiterait faire venir Inacio en Serie A lors du prochain mercato de janvier. Les spéculations allaient bon train sur sa volonté de s’appuyer sur la relation qu’il a nouée avec le défenseur central de 25 ans pour renforcer l’arrière-garde milanaise, d’autant que le joueur compte parmi les jeunes défenseurs les plus réguliers d’Europe.

S’il a fait l’éloge du joueur qu’il a contribué à faire progresser durant son passage réussi à Lisbonne, Amorim a clairement indiqué qu’un transfert du capitaine du Sporting en cours de saison n’était tout simplement pas à l’ordre du jour pour le club italien à ce stade de la saison. « Non, ce n’est pas vrai. Goncalo ne viendra pas », a déclaré Amorim à Sport TV, cité par O Jogo. « C’est un grand joueur, j’ai eu le plaisir de travailler avec lui. Nous avons [Strahinja] Pavlovic et [Sankhoun] Diawara, un jeune qui est arrivé de deuxième division française et qui réalise de bonnes performances. Nous devons aller de l’avant et penser à d’autres joueurs pour d’autres postes. »

Un transfert coûteux et un long contrat

Recruter Inacio aurait de toute façon représenté une opération financière complexe pour tout club intéressé. L’international portugais est actuellement sous contrat avec le Sporting jusqu’en 2030. Un club souhaitant éviter les négociations devrait probablement lever sa clause libératoire de 60 millions d’euros. Cette valorisation élevée place le Sporting en position de force pour conserver son capitaine, sauf en cas d’offre exceptionnelle.

Depuis le début de la saison, Inacio a continué de montrer pourquoi il est si prisé, avec 15 apparitions et un but pour le Sporting. Sa régularité au cœur de la défense a aidé le club à rester compétitif dans les compétitions nationales et européennes. Pour Milan, dépenser une telle somme pour un défenseur alors qu’Amorim s’est dit satisfait de ses options actuelles irait à l’encontre de la stratégie de recrutement rigoureuse privilégiée par les propriétaires du club.

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La stratégie de Milan pour janvier

Même si le recrutement d’Inacio semble exclu, le club italien devrait rester actif lors du mercato hivernal afin de renforcer son effectif pour la seconde moitié de la saison. Plutôt que de recruter dans la précipitation, la direction privilégie des renforts mûrement réfléchis. Gerry Cardinale, fondateur de RedBird, a récemment insisté sur le fait que chaque opération répondrait à un objectif précis.

« Il faut être rigoureux. On ne peut pas se lancer dans quelque chose au hasard. Tant que je serai propriétaire, chaque fois que nous interviendrons sur le marché des transferts, nous jouerons pour gagner. C’est le mot d’ordre. C’est le mot d’ordre que j’ai donné au début de cette année. Donc, si nous réalisons une opération lors d’un mercato, en janvier ou en juin, ce sera une opération qui compte », a expliqué Cardinale au sujet de la complexité des transferts hivernaux.

Milan sur le point de nommer un nouveau responsable du football

À l’approche du mercato hivernal, Milan devrait plutôt se tourner vers des renforts au milieu de terrain ou sur les côtés. Avant l’arrivée de nouvelles recrues à San Siro, le club s’apprête toutefois à procéder à un changement majeur en coulisses. Milan est sur le point de finaliser un accord pour faire venir Markus Krosche, qui prendra la tête du département football du club une fois les derniers détails réglés.