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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan : Ramos sera-t-il titulaire face à l’Udinese ? Voici ce qui filtre et les autres options dont dispose Amorim

Milan AC

AC Milan : Ramos disponible pour le déplacement chez l’Udinese, Amorim le fera-t-il jouer d’entrée ?

Après la lourde et mauvaise défaite de jeudi sur la pelouse de Bournemouth en Ligue Europa, Ruben Amorim sait qu'une réaction est nécessaire et qu'il faut renouer immédiatement avec la victoire. C'est pourquoi, pour le match de Serie A de demain soir sur la pelouse de l'Udinese, l'entraîneur portugais, après avoir largement fait tourner son effectif face aux Anglais, fera de nouveau confiance dès le coup d'envoi à tous ses joueurs les plus expérimentés et emblématiques.

Les titulaires Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic et Gonçalo Ramos retrouveront le onze de départ. Concernant ce dernier, l'inquiétude née lors de l'entraînement précédant le match de Ligue Europa s'est dissipée. Une fatigue au mollet l'avait contraint à s'arrêter et à manquer le déplacement à Bournemouth. L'avant-centre portugais s'est remis de ce problème physique et a repris l'entraînement collectif hier. Amorim ne se projette pas sur les rencontres contre Bologne et l'Inter : toute son attention est tournée vers l'Udinese. Il veut la battre avec les buts de Ramos, qui sera titulaire. La seule autre option envisagée serait de lui accorder un temps de jeu limité, avec Cisse aligné en faux neuf.

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