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Goncalo Ramos MilanGetty
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AC Milan : Ramos retrouve une place de titulaire à Udine, où il avait été décisif avec le PSG en Supercoupe

Milan AC

Parmi les nombreuses mauvaises nouvelles, il y en a une qui permet à l'AC Milan et à Ruben Amorim de pousser un soupir de soulagement : le rétablissement de Gonçalo Ramos après une fatigue musculaire du soléaire gauche qui l'avait contraint à manquer le match contre Bournemouth. Les examens n'ont révélé aucune lésion et le Portugais s'est entraîné normalement vendredi et samedi. Il est donc de nouveau disponible pour débuter à Udine.


Le Bluenergy Stadium rappelle aussi de bons souvenirs à Ramos : en août 2025, il avait marqué contre Tottenham à la 94e minute, permettant au PSG d'aller aux tirs au but avant de remporter la première Supercoupe d'Europe de son histoire.

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