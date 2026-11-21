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La réunion tenue hier à Casa Milan a permis de définir la stratégie que les responsables du mercato de l’AC Milan adopteront cet hiver. Pendant quatre heures, Cardinale, Amorim et ses collaborateurs ont examiné plusieurs dossiers jugés prioritaires.

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Le patron de Red Bird nous a confirmé sa volonté de continuer à investir lors du mercato de janvier. Un mercato ambitieux, mais aussi intelligent et réfléchi : l’objectif est d’attirer auprès d’Amorim des joueurs ambitieux et heureux d’adhérer au projet. Sans tomber dans le piège des dépenses folles, qui priveraient le club de ressources financières nécessaires pour l’avenir.

La première étape, la plus imminente, concerne la prolongation du contrat d’Adrien Rabiot jusqu’en 2030, pour environ 5 millions d’euros par saison, assortis de primes importantes : les deux parties sont proches, très proches, d’un accord.

Du côté des départs, les dirigeants de l’AC Milan doivent mener un travail minutieux et approfondi. La liste des joueurs qu’ils tenteront de placer comprend Filippo Terracciano, Loftus-Cheek, Estupinan et Tomori, si des offres intéressantes arrivent. Le cas de Jashari reste incertain, mais un départ à partir de l’été prochain est plus probable.

Camarda et Comotto seront prêtés en Serie A avec une option d’achat et une clause de rachat : le premier devrait rejoindre Cagliari, tandis que le milieu de terrain ira au Genoa.

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Amorim a réaffirmé sa préférence pour Inacio, du Sporting Lisbonne, en renfort de la défense. Une tentative sera faite, même si le club portugais, ouvert à un transfert, demande beaucoup. En attaque, la piste Tresoldi devance celle d’Endrick : l’attaquant de Bruges suscite un vif intérêt, mais son coût et ses caractéristiques font encore l’objet de réflexions. Pour le jeune talent du Real Madrid, Cardinale fera tout son possible.

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Un latéral pourrait également rejoindre l’AC Milan, Mazraoui faisant figure de candidat sérieux. L’entraîneur portugais a par ailleurs demandé un ailier offensif, compte tenu des difficultés à épauler Ramos et des longues absences de Saelemakers et Chukwueze.