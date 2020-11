AC Milan - Pioli testé positif au Covid-19, l'entraînement annulé

Milan a dû annuler une séance d'entraînement samedi après que Stefano Pioli a été testé positif au coronavirus.

Pioli a été "promptement placé en quarantaine" après la dernière série de contrôles médicaux du club le week-end dernier. Le reste de l'équipe a ensuite bénéficié de deux jours de congé supplémentaires avant de retourner sur le terrain d'entraînement. Le patron du Milan est asymptomatique, et tous les autres tests effectués ont donné des résultats négatifs.

Le club s'est fendu d'une déclaration : "L' annonce que Stefano Pioli a été testé positif suite à un test rapide effectué ce matin. Les autorités sanitaires ont été informées, et l'entraîneur, qui ne présente actuellement aucun symptôme, a été mis en quarantaine à domicile.

"Tous les autres tests effectués par l'équipe et le personnel sont revenus négatifs. Par conséquent, la séance d'entraînement d'aujourd'hui a été annulée. L'entraînement avant le match contre reprendra lundi, sous réserve des contrôles prévus par le protocole fédéral."

