AC Milan : Modric est irremplaçable, mais le club pense aussi à l’avenir. Les trois milieux de terrain dans le viseur d’Amorim et de Cardinale

La cellule de recrutement est très active en Angleterre, en Espagne, en Belgique et en France pour trouver les profils adaptés à la philosophie de jeu de Ruben Amorim. Parmi les besoins pour la saison prochaine figure celui de trouver un joueur capable, le cas échéant, de prendre la relève de Luka Modric : le contrat de la légende croate expire en juillet 2027 et il décidera lui-même de poursuivre ou non son aventure à l’AC Milan.

Selon nos informations, trois profils ont suscité un vif intérêt au sein de l’équipe chargée du mercato de l’AC Milan. L’un d’eux est Alex Scott, de Bournemouth, qui impressionne presque tout le monde en Premier League. Ce n’est pas un hasard si Arsenal et Chelsea se sont déjà rués sur lui. Né en 2003, il a intégré le groupe de l’équipe d’Angleterre, car il plaît beaucoup au sélectionneur Thomas Tuchel. Mais un obstacle de taille subsiste : les Cherries l’évaluent très cher. En Angleterre, il est question d’une valorisation de 100 millions d’euros.

Ce n’est toutefois pas le seul, puisque les projecteurs se sont récemment braqués sur Yasin Ayari, de Brighton. Un milieu de terrain très polyvalent, capable d’évoluer à haut niveau aussi bien devant la défense que derrière l’avant-centre. Le Suédois pourrait représenter une belle occasion, car son contrat expire en juin 2027, même si le club anglais peut le prolonger unilatéralement jusqu’en 2028. Le profil du milieu suédois plaît beaucoup à l’AC Milan.

Un autre profil figure également sur la liste des dirigeants de l’AC Milan. Il s’agit d’Adem Zorgane, milieu algérien né en 2006 qui évolue à l’Union Saint-Gilloise et allie puissance physique et bonnes qualités techniques. Les recruteurs de l’AC Milan ont observé plusieurs matches de l’Union Saint-Gilloise, notamment pour suivre le défenseur sénégalais Sylla.

Prochains matchs MIL Serie A 12:00 FRC

Adem Zorgane est un milieu de terrain moderne qui s’appuie sur sa puissance physique et sa capacité à organiser le jeu. Il est également à l’aise dans la circulation du ballon. Il peut jouer aussi bien devant la défense que comme relayeur capable de se projeter. La construction du jeu de son équipe passe par lui. Il sait aussi travailler sans ballon lors du pressing. Son excellent placement tactique le rend également très précieux dans les phases de transition.