AC Milan, Maldini prochain directeur technique ?

L'AC Milan serait disposé à offrir le poste de directeur technique à une ancienne légende du club.

Le mythique Paolo Maldini, qui a fait toute sa carrière de joueur à l' , s'est vu proposer le poste de directeur technique par le directeur général du club Ivan Gazidis, juste après la démission du Brésilien Leonardo.

Leonardo démissionne de son poste à Milan

"Je veux Maldini comme directeur technique. J'ai une immense admiration pour lui", a estime le cacique lombard lors d'un entretien accordé au journal italien quotidien Gazzetta Dello Sport. "Il représente les valeurs et la culture du club", ajoute Gazidis, convaincu que Maldini est "ideal pour diriger le domaine technique" et qu'avec le soutien de l'ancienne légende, il pourra "ramener le Milan au top niveau". Le club lombard ayant terminé la saison 2018/19 à la 5e place, laissant pour un point à son rival intériste le dernier billet pour la





Quant à Maldini, il était retourné au club l'automne dernier comme directeur de la stratégie sportive et du développement. Que pense-t-il de cette promotion ? "Maldini a demandé un temps de réflexion pour savoir s'il a l'énergie pour recommencer avec ce projet ardu, qui requiert son engagement sans réserve et auquel il doit adhérer à 100%", confie encore Gazidis.



Premier dossier pour Maldini, la quête du futur coach des Rossoneri : "Le choix de l'entraîneur, j'espère avec l'aide de Maldini, sera fait calmement, en étudiant chaque détail: histoire, caractère, profil, résultats, statistiques. On ne veut commettre aucun impair", ajoute encore Gazidis.

Pour rappel, Maldini, 50 ans, a remporté comme joueur 7 fois la Série A et 5 fois la Ligue des champions avec le Milan.