AC Milan - Maldini : "Ibrahimovic ? il craint un peu qu'il ne soit plus le Ibra dominant"

Pour Paolo Maldini, la peur serait une possible raison qui freinerait Ibrahimovic dans le cadre d'un éventuel retour à l'AC Milan.

L'icône des Rossoneri a donné une série d'interviews à Sky Sport Italia qui font la une des journaux ce week-end.



Alors que l'équipe lutte pour les buts, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) pourrait revenir comme joueur libre, avec l'intérêt de Milan, de et de .



"Ibra serait un rêve comme retour pour de nombreuses raisons, mais je pense que dans son esprit, il craint un peu qu'il ne soit plus le Ibra dominant de ses années", a déclaré son ancien coéquipier, Paolo Maldini.



“Je me souviens de quand Carlo Ancelotti m'a mis sur le banc pour un derby et que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accepter une saison comme celle-là. Je ne sais pas si Ibra pourrait accepter cela non plus."