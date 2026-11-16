AC Milan : Maignan blessé lors de France-Turquie, sorti à la mi-temps : quelle est sa blessure et quand reviendra-t-il ?

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Blessé, le gardien et capitaine de l’AC Milan est contraint de sortir à la mi-temps de France-Turquie.

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Inquiétude pour l'AC Milan. Le gardien et capitaine Mike Maignan s'est blessé en première période du match de la sixième journée de la Ligue des nations. Dans les buts de l'équipe de France, l'ancien joueur de Lille a subi une blessure à la cuisse droite, rapporte L'Équipe.

Il a donc été contraint de sortir à la mi-temps, alors que le score était de 0-0. Il a été remplacé par Restes.

Selon L'Équipe, Maignan aurait reçu un coup violent à la suite d'un duel avec l'attaquant turc Deniz Gul : le gardien s'est plaint d'une gêne à la cuisse et le staff médical de l'équipe de France n'a pas voulu prendre de risques. Zidane a donc procédé au changement.

Lundi matin, de nouvelles informations sont arrivées : Maignan a ressenti une douleur à la hanche droite, au niveau de l'adducteur. Le staff de l'équipe de France a déjà contacté le médecin de l'AC Milan pour l'informer de l'état du joueur né en 1995.

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Dans les prochaines heures, mardi 17 novembre au matin, le gardien passera des examens directement avec l'AC Milan pour déterminer avec précision la gravité du problème de Maignan et savoir s'il pourra ou non être disponible pour le premier match après la trêve : l'AC Milan de Ruben Amorim affrontera Frosinone à San Siro dimanche 22 novembre à 18 heures, lors de la 12e journée de Serie A.