AC Milan : Maignan blessé lors de France-Turquie, il sort à la mi-temps. Quelle blessure s’est-il faite ?

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Blessé, le gardien et capitaine de l’AC Milan est contraint de sortir à la mi-temps de France-Turquie.

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Coup dur pour l’AC Milan. Le gardien et capitaine Mike Maignan s’est blessé en première période de la sixième journée de Ligue des nations. Sur le terrain pour défendre les buts de la France, l’ancien joueur de Lille a été victime d’une blessure à la cuisse droite, rapporte L’Équipe.

Il a donc dû céder sa place à la pause, alors que le score était de 0-0. Restes est entré à sa place,

Reste à connaître l’état de santé du gardien de l’AC Milan, dont la présence lors des prochains matches de l’AC Milan est désormais incertaine.