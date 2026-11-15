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Maignan MilanGetty Images
Simone Gervasio
Traduit par

AC Milan : Maignan blessé lors de France-Turquie, il sort à la mi-temps. Quelle blessure s’est-il faite ?

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Blessé, le gardien et capitaine de l’AC Milan est contraint de sortir à la mi-temps de France-Turquie.

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Coup dur pour l’AC Milan. Le gardien et capitaine Mike Maignan s’est blessé en première période de la sixième journée de Ligue des nations. Sur le terrain pour défendre les buts de la France, l’ancien joueur de Lille a été victime d’une blessure à la cuisse droite, rapporte L’Équipe.

Il a donc dû céder sa place à la pause, alors que le score était de 0-0. Restes est entré à sa place,

Reste à connaître l’état de santé du gardien de l’AC Milan, dont la présence lors des prochains matches de l’AC Milan est désormais incertaine.

Écrit parSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.