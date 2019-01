AC Milan, les premiers mots de Lucas Paqueta : "J'espère être à la hauteur du défi"

Recrue hivernale de l'AC Milan, Lucas Paqueta a été présenté devant la presse ce mardi. Le Brésilien a affiché ses ambitions.

Recruté par l’AC Milan en échange de la somme de 35 millions d'euros à Flamengo, le jeune espoir brésilien, Lucas Paqueta, a été officiellement présenté ce mardi. L’occasion pour le milieu offensif de se présenter au public italien et européen qui ne le connaît pas encore ainsi que d'afficher ses préférences quant à son positionnement, mais aussi ses ambitions pour son avenir sous les couleurs milanaises.

"Ensemble avec ma famille, nous avons décidé que l'AC Milan était le bon endroit, un club de premier plan. Je dois m'adapter et m'installer mais je veux vraiment gagner ce club. Je suis vraiment intriguée par ce défi. Je souhaite remercier le club et j'espère être à la hauteur. Entrer sur le terrain de San Siro sera un moment magique et je suis impatient de jouer. Porter le rouge et le noir est vraiment excitant. Mon objectif est de faire gagner l'AC Milan", a annoncé Lucas Paqueta.

"J'espère aider Higuain et Cutrone à marquer des buts"

"J'ai vu beaucoup de matches de Série A. C'est un football très physique, très tactique. Je cherche à m'adapter au maximum, à être attentif aux moindres détails pour espérer entrer sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Je suis un joueur technique qui cherche toujours à comprendre comment marche le jeu. Je me vois avec un bon physique. Je travaille aussi le jeu sans ballon qui est important en Italie. Je cherche à créer et approcher du but pour marquer. Je n'ai pas encore discuté avec Gattuso, mais ma position préférée est au milieu de terrain. J'ai déjà joué en tant que deuxième attaquant aussi", a ajouté le Brésilien.

Lucas Paqueta espère faire briller ses attaquants : "C'est un moment très important pour moi. J'ai été bien reçu par tous les joueurs. J'espère pouvoir aider Gonzalo Higuain, Cutrone et tous les joueurs à marquer des buts. Mon idée est de jouer devant et un football offensif avec l’équipe. J'ai choisi le numéro 39 parce que c'est le numéro que j'ai commencé chez Flamengo. J'aime beaucoup ce numéro".

Le Brésilien a également eu un mot pour son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, avec qui il n'a pas encore discuté de son positionnement, mais qu'il respecte de par son passé de joueur : "C’était un grand joueur et son entraîneur est incroyable. Il m’a déjà fait me sentir chez moi et j’espère vraiment pouvoir répondre à ses attentes". Lucas Paqueta est ambitieux et nul doute que ses performances vont être scruté de près dans les mois à venir.