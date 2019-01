AC Milan, Leonardo envoie un petit tacle à Gonzalo Higuain

Lors de la présentation de Lucas Paqueta, le directeur sportif de l'AC Milan a envoyé une pique à Gonzalo Higuain et a parlé du fair-play financier.

L'AC Milan a frappé un grand coup dans le mercato hivernal en enregistrant l'arrivée de Lucas Paqueta. Un renfort de poids pour le secteur offensif milanais. Le Brésilien devra notamment épauler Gonzalo Higuain, un peu en difficulté depuis son arrivée en provenance de la Juventus. Sa présentation ce mardi aura été l'occasion pour Leonardo, l'ancien directeur sportif du PSG, de mettre les points sur les I concernant certains sujets.

Lors de la conférence de presse de présentation, Leonardo en a profité pour envoyé une petite pique à Gonzalo Higuain qui n'a pas l'air heureux à Milan : "Higuain a vécu un moment un peu délicat qui doit s’arrêter. Il doit cravacher. Les rumeurs sont inutiles. Il est ici. Et vu qu’il est ici, il doit agir. L’objectif change, mais il doit continuer et prendre ses responsabilités. Ce n’est pas : 'non, oui, je ne sais pas'".

Le Brésilien s'est exprimé sur la situation avec le fair-play financier : "Le temps passe et les occasions s’envolent. La réunion de vendredi ne nous donnera pas d’indications définitives. On peut réaliser des opérations avec des prêts avec option d’achat, mais ce n’est pas dit qu’ils accepteront. Nous allons devoir faire quelque chose, nous avons un groupe de trente joueurs, il faudra que quelqu'un s'en aille".

"Ne comparez pas Paqueta à Kaka"

Leonardo a ensuite encensé Lucas Paqueta : "Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai rien découvert. Lucas Paqueta a déjà disputé de nombreux matches importants au Brésil. Il a terminé deuxième avec Flamengo et a presque remporté le titre. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Lucas Paqueta est ici parce qu'il a les caractéristiques que nous voulons pour jouer dans cette équipe. L'AC Milan a une grande histoire avec les joueurs brésiliens. Les attentes des gens sont élevées et à juste titre. Le talent est là, mais ne comparons pas avec Kaka".

Le directeur sportif de l'AC Milan s'est félicité d'avoir pu attirer un tel joueur grâce à la réputation du club italien en dépit du déclin de l'équipe milanaise ces dernières saisons : "L'AC Milan n'a rien perdu de son blason. Il y a des équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions, mais elles ne seront jamais comme Milan. C'est un peu arrogant mais c'est la vérité. Ce n'est pas dur de convaincre les joueurs de venir ici".

Enfin, le Brésilien s'est exprimé sur la rigueur dans le football actuel et semble vouloir de la discipline dans son équipe : "Quand j’arrivais a Milanello, je me mettais au garde-à-vous. Tu voyais des grands champions et tu te devais de faire certaines choses. Il y avait du respect. Aujourd’hui on essaie de recréer ça, le foot a changé. Qui ne suivra pas ses règles restera difficilement à Milan".