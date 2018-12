AC Milan, Leonardo : "Cette élimination est injuste"

Le directeur sportif de l'AC Milan a réalisé une sortie incroyable après l'élimination du club italien en Ligue Europa.

Terrible désillusion pour l'AC Milan. Battu sur la pelouse de l'Olympiakos ce jeudi soir, le club milanais est éliminé de la Ligue Europa dès la phase de poules. Avec dix points au compteur, l'AC Milan a terminé troisième de son groupe avec le même nombre de points que son adversaire du soir, mais une différence de buts particulière moins bonne. Après la rencontre, Leonardo, directeur sportif du club s'est légèrement ridiculisé en cherchant des excuses de toutes sortes à son équipe.

Le Brésilien a notamment critiqué l'arbitrage et évoqué le bruit dans le stade : "Le penalty me semble inexistant, même l’action de leur but sur corner est inexistante. Il y avait également un bruit incroyable à chaque fois que nous avons attaqué, et le règlement n’autorise aucun outil pour déranger les adversaires. Le bruit a dérangé tout le monde, cela a empiré sur la fin et nous a créé des problèmes".

Gattuso : "Prendre nos responsabilités"

"Je suis allé sur le terrain parce que le bruit dérangeait tout le monde, l’arbitre aurait dû arrêter le match. Il a permis une situation qui nous a mis en difficulté. Avant le match, nous avions dix points et trois de plus que l’Olympiakos. Nous n’avons pas été brillants mais ce qu’il s’est passé a été influencé par des erreurs arbitrales. Cette élimination est injuste", a ajouté Leonardo.

L'arbitre de la rencontre était le Français Benoît Bastien. L'ancien dirigeant du PSG avait déjà l'habitude de critiquer l'arbitrage français lors de son passage en tant que dirigeant dans le club de la capitale. Il l'a de nouveau fait pour justifier la déroute milanaise. Un chemin que n'a pas emprunté l'entraîneur des Rossoneri, Gennaro Gattuso, après la rencontre.

"Nous sommes plus forts que l’Olympiakos mais nous leur avons donné le match. Nous avons fait preuve de naïveté et montré que nous ne maîtrisons pas bien ce genre de situation. On ne fait pas assez mal quand nous devons tuer le match. Maintenant il faut regarder les choses en face et prendre nos responsabilités", a analysé l'entraîneur de l'AC Milan. Désormais, le club milanais va pouvoir se concentrer pleinement sur la Serie A.