AC Milan, la joie de Moreira : « Aujourd’hui, l’AC Milan a fait preuve de caractère et nous avons montré que nous savions jouer comme l’AC Milan. »

Diego Moreira s’est exprimé sur Dazn après le match Milan-Genoa :

La passe de Ramos était pour toi ?

« Je pense que Gonçalo m’avait passé le ballon, mais Pulisic a marqué, donc je suis très heureux quand même (sourit, NDLR). »

Une

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belle

réponse après Ferencvaros :

« On travaille à l’entraînement pour s’améliorer dans ce domaine. On ne peut pas jouer bien, puis mal, puis encore bien. Il faut trouver de la constance. Cela prend du temps, mais nous y parviendrons. Aujourd’hui, le Milan a fait preuve de caractère et nous avons montré que nous jouions comme le Milan. »

Que te demande ton entraîneur ?

« Il me demande de beaucoup défendre parce qu’il sait que je peux le faire et que je peux m’améliorer. Je sais que je dois m’améliorer, mais cela fait partie de mon parcours. »

Ton idole CR7 prend sa retraite internationale…

« Je pense qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour le Portugal. C’est sa décision et nous devons la respecter. Je pense que tout le monde du football doit être heureux pour lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »