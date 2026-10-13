AC Milan : la confiance et le soutien de Cardinale confirmés, Amorim n’est pas menacé

À l’AC Milan, l’habitude est désormais bien établie : le propriétaire Gerry Cardinale et l’entraîneur Ruben Amorim échangent, à distance ou en personne, sur le déroulement du match qui vient de se terminer. Ils analysent ce qui a fonctionné, les points négatifs, les choix tactiques, les possibilités de progression et l’état d’esprit général des joueurs et de l’entourage du club.





LE RESSENTI DE CARDINALE : Le ressenti de Gerry Cardinale après le match nul de l’AC Milan contre Sassuolo a été révélé aujourd’hui. L’entraîneur milanais se serait lui aussi retrouvé sur le banc des accusés, tout comme certains joueurs : de quoi alimenter, ces dernières heures, les rumeurs sur un entraîneur en danger.









IL FAUT DU TEMPS, AUCUN DANGER : Pour le moment toutefois, selon les informations recueillies par Calciomercato.com, Ruben Amorim bénéficie de la pleine confiance et du soutien total de Gerry Cardinale et de l’ensemble du club. Le groupe propriétaire s’engage pleinement à lui apporter le soutien nécessaire pour construire un parcours victorieux, conscient que cela demande du temps et une unité de vues.





UNE TENDANCE À INVERSER : L’AC Milan n’a pas encore trouvé sa voie. Pourtant, il gagne ou fait match nul à chaque rencontre, mais son match le plus convaincant reste le premier, face au Torino, voire le match amical de l’été contre United, et sa dynamique ne s’améliore pas. Il faudra donc des réponses sur le terrain : les deux déplacements européens à Salzbourg et Bournemouth, le match à domicile de dimanche contre l’Atalanta et celui à Udine la semaine prochaine serviront de révélateur. Mais Amorim reste solidement installé sur le banc de l’AC Milan. Pour l’instant.











