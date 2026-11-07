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AC Milan : l’avenir de Camarda reste à trancher. Le club réfléchit au sort du jeune attaquant, qui pourrait concrètement partir en prêt

Milan AC
Mercato

L’AC Milan réfléchira dans les prochaines semaines à l’avenir de Francesco Camarda, qui pourrait partir en prêt en janvier.

Selon le Corriere della Sera, avant l’ouverture du mercato de janvier, un dossier devra impérativement être réglé via Aldo Rossi : celui du jeune talent Francesco Camarda. Peu utilisé jusqu’à présent, le joueur formé au club n’a jamais convaincu lorsqu’il a été sollicité par Ruben Amorim. C’est pourquoi, au sein de l’AC Milan aussi, on commence à réfléchir à son

avenir

Un départ en prêt dès janvier pour lui permettre de jouer régulièrement n’est absolument pas à exclure. Plusieurs clubs de Serie A et de Serie B ont déjà demandé des renseignements détaillés.

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