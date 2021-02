AC Milan - Kessié : "Nous allons gagner le derby et reprendre la tête"

Le milieu de terrain des Rossoneri se montre confiant avant le derby della Madonnina face à l'Inter, avec la tête de la Serie A en jeu.

Le derby de Milan est lancé du côté des Rossoneri. Après avoir perdu la première place du championnat la semaine dernière, les hommes de Stefano Pioli ont l'opportunité de la reprendre déjà, en cas de victoire face à l'Inter. Ce qui est aussi le souhait de Franck Kessié.

L'ancien milieu de terrain ivoirien de l'Atalanta a parlé de ce derby particulièrement attendu de l'autre côté des Alpes à la "Gazzetta dello Sport", montrant toute la confiance de Milan dans cette rencontre qui pourrait s'avérer décisive pour le titre de champion en fin de saison.

"Il reste encore tant de matchs. Et il semble qu'il y ait tant de difficultés, mais aller gagner le derby et revenir au sommet du tableau. Nous sommes un groupe qui a grandi à travers les difficultés. Nous croyons au Scudetto. Vous pouvez gagner contre la première équipe et perdre contre la dernière du tableau. Il ne sert à rien de s'en inquiéter."

Le débat sur les penalty est également renouvelé après les erreurs répétées d'Ibrahimovic cette saison. Toutefois, le Suédois reste le premier responsable.

"S'il y a un penalty, Ibra la prendra. Et il sera satisfait du résultat. D'un point de vue technique, il est imbattable et en tant que coéquipier, il vous donne toujours quelque chose en plus. Il y met toujours son énergie, ce n'est pas souvent qu'on trouve des champions avec ce genre de personnalité", assure Kessié.

De leader à leader. Kessié est surnommé "président", non seulement pour son leadership, mais aussi pour une anecdote qu'il a révélée.

"Une fois, je suis arrivé à Milanello et je me suis garé sur la place de Gazidis. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible et j'ai répondu : 'Quel est le problème ? Je suis le nouveau PDG de Milan'."