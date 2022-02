AC Milan : Ibrahimovic promet de ne pas partir tant qu'il n'aura pas remporté un trophée

Du haut de ses 40 ans, Zlatan Ibrahimovic reste un joueur dominant lorsqu'il est sur le terrain. Le Suédois a été plus régulièrement que par le passé handicapé par des pépins physiques depuis un an et demi, mais lorsque son corps le laisse tranquille, l'attaquant de l'AC Milan reste très performant et reste un compétiteur hors-norme.

"Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas gagné avec Milan"

A ce titre, Zlatan Ibrahimovic a juré de ne pas quitter l'AC Milan tant qu'il n'aidera pas le club à remporter un trophée. L'attaquant de 40 ans est revenu à Milan en 2020 après un passage en MLS, mais n'a pas soulevé de trophée depuis qu'il a aidé Manchester United à remporter la Ligue Europa en 2016-17. Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore joué en 2022 en raison d'un problème récurrent de tendon d'Achille, mais il a promis qu'il ne partirait pas ou ne prendrait pas sa retraite tant que le club ne remporterait pas de trophée.

"Mon avenir est le football, mon monde est le football", a déclaré la star suédoise de 40 ans. "Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer en ce moment, cela me fait vraiment mal, surtout quand l'équipe va bien. Je veux être là et aider l'équipe, nous avons fait de grandes choses depuis mon arrivée et il ne nous manque plus qu'un élément : un trophée".

Pas le moindre titre depuis 2016 pour Milan

"Nous nous battons pour y parvenir, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas gagné quelque chose avec cette équipe de Milan", a conclu l'international suédois. L'AC Milan a encore deux trophées à jouer cette saison. Les Rossoneri sont co-leaders de la Serie A, à égalité avec Naples après 27 matches joués, mais sont devancés à la différence de buts où ils sont à la traîne sur les Napolitains.

L'AC Milan peut également espérer remporter la Coupe d'Italie. En effet, les hommes de Stefano Piolo affronteront l'Inter Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie, dont le match aller aura lieu mardi. Cette compétition serait sûrement la plus simple et rapide à gagner puisque Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers sont à trois matches de soulever le trophée, alors qu'en Serie A la concurrence avec Naples et l'Inter promet d'être rude jusqu'au bout.

Zlatan Ibrahimovic a remporté deux trophées lors de son premier passage à Milan, de 2010 à 2012, en remportant la Serie A et la Supercoupe d'Italie. Depuis, l'AC Milan n'a plus remporté le moindre titre de champion d'Italie, ni même la moindre Coupe d'Italie, avec seulement une Supercoupe d'Italie à se mettre sous la dent en 2016. Nul doute que Zlatan Ibrahimovic fera tout son possible pour remédier à cette période de disette.