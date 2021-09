AC Milan : Ibrahimovic admet qu'il n'est pas "Superman"

L'attaquant des rossoneri a pour une fois fait preuve d'une certaine humilité, en reconnaissant que son corps avait certaines limites.

Zlatan Ibrahimovic a reconnu qu'il devait faire attention aux limites de son corps à l'approche de ses 40 ans, l'attaquant de Milan affirmant qu'il n'est "pas Superman".

L'attaquant des Rossoneri s'est souvent classé parmi les grands du football moderne, avec de nombreuses réalisations à l'appui. Mais dans un moment d'humilité inhabituel, le Suédois a admis que même lui a des barrières qu'il ne pourra pas franchir alors qu'il continue à jouer dans sa quatrième décennie.

"Quand j'étais jeune, je ne faisais que jouer, même si je ressentais des douleurs dans mes tendons, a déclaré le joueur de 39 ans à Sportweek. Je voulais gagner et marquer, m'arrêter. Avec le temps et l'expérience, j'ai commencé à utiliser ma tête et j'ai réalisé à quel point il est important d'écouter son corps.

"Ma tête va bien, mais mon corps vieillit, il ne suit pas toujours [la tête] et c'est un problème. Cette année, je dois écouter mon corps, chaque petit signal qu'il m'envoie.

"Ce n'est qu'en faisant cela que je peux éviter des conséquences plus graves. Je dois écouter mon corps tous les jours pour jouer de manière cohérente. Je dois réfléchir lentement, jour après jour, et réaliser que je ne suis pas Superman."

Le vétéran - actuellement sur la touche en raison d'un problème au tendon d'Achille mais avec un œil sur le choc de la semaine prochaine en Ligue des champions contre l'Atlético - a défié les attentes pour rester au sommet du football.

L'article continue ci-dessous

Mais alors que son contrat actuel à San Siro expire en juin prochain, la question se pose de savoir s'il va continuer à jouer et où il va le faire. Avec des trophées amassés dans cinq pays et sept clubs, il ne fait aucun doute qu'il laissera un brillant palmarès derrière lui s'il choisit de raccrocher les crampons en 2022.

Le Milan a fait un début de saison presque parfait en Serie A, après avoir été devancé par l'Inter dans la course au titre de la saison dernière, alors que la Juventus avait perdu son emprise sur le Scudetto.

À l'exception d'un match nul contre les Bianconeri, l'équipe de Stefano Pioli a remporté tous ses matchs de première division cette année et continue de faire ses preuves très tôt. Ils se déplacent sur la pelouse de la Spezia ce samedi, avant de retrouver leurs préoccupations européennes à la fin du mois de septembre.