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Omari Hutchinson affiche son envie de rester à l’AC Milan : « Rester au Milan ? C’est mon rêve. Après cette saison, j’espère que mon option d’achat sera levée. Je me vois jouer ici encore très longtemps… »

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Lors d’un événement organisé par l’AC Milan pour rencontrer les supporters aux côtés de son coéquipier Koni De Winter, l’ailier anglo-jamaïcain a fait le point sur la situation de l’équipe comme sur la sienne. Né en 2003 à RedHill, il affiche de grandes ambitions : le titre de Serie A pour l’équipe et son maintien à l’AC Milan sur le plan personnel.

Hutichinson était arrivé à Milan l’été dernier, dans les derniers jours du mercato estival, sous la forme d’un prêt payant d’environ 4 millions d’euros, dans le cadre d’une opération orchestrée par le puissant agent brésilien Giuliano Bertolucci.

Le problème pour Hutchinson et, par ricochet, pour l’AC Milan reste le montant convenu avec Nottingham Forest : 50 millions d’euros. Une somme considérable que l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea doit prouver qu’il vaut.

Jusqu’ici, sa saison peut être jugée positive, avec un but en sept apparitions en Serie A et quatre apparitions en Ligue Europa. Amorim l’apprécie et travaille beaucoup avec lui individuellement pour l’aider à franchir un cap.

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L’entraîneur portugais est assurément un allié de poids et de confiance pour Hutchinson, qui doit désormais en faire davantage pour mériter de rester à l’AC Milan.