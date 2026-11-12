AC Milan, Goncalo Ramos a coûté 73 millions : le montant peut atteindre 86 millions. Tous les bonus, y compris ceux liés à une victoire en Ligue des champions et au classement des buteurs

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Goncalo Ramos a été la recrue la plus importante du dernier mercato de l’AC Milan. Arrivé du PSG, l’attaquant portugais a débuté la saison au ralenti, mais il est une pièce essentielle du dispositif d’Amorim. Calcio e Finanza a fait la lumière sur les chiffres de son transfert de Paris à Milan.

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Les chiffres de l’opération entre l’AC Milan et le PSG pour le recrutement de Gonçalo Ramos, officiellement la recrue la plus chère de l’histoire du club, ont été révélés.

Selon Calcio e Finanza, le montant fixe pour recruter le Portugais s’élève à 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3,1 millions d’euros de frais annexes. C’est pourquoi l’AC Milan a inscrit le Portugais à son bilan pour 73,1 millions d’euros : compte tenu de son contrat de cinq ans, sa charge annuelle d’amortissement s’élève à 14,62 millions d’euros.

Le paiement de la partie fixe a été réparti en quatre échéances de 17,5 millions d’euros chacune, toutes à régler au plus tard le 15 juillet de chaque année, de 2026 à 2029.

Mais ce n’est pas tout : comme le rapporte Calcio e Finanza, l’accord prévoit plusieurs bonus pouvant atteindre 16 millions d’euros, pour un montant total maximal de 86 millions d’euros.

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Les primes supplémentaires se répartissent ainsi :

- Victoire en Serie A : 2 millions

- Qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions : 1,2 million

- Qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions : 1 million

- Qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions : 1 million

- Qualification pour la finale de la Ligue des champions : 1 million

- Victoire en Ligue des champions : 1 million

- Titre de meilleur buteur de Serie A : 2 millions

Les bonus sont cumulables au cours d’une même saison et peuvent être obtenus plusieurs fois au fil des années, mais leur plafond global reste fixé à 16 millions. Ils ne seront en outre déclenchés que si Gonçalo Ramos a disputé au moins 60 % des matches officiels de l’AC Milan pour lesquels il était disponible au cours de la saison concernée. Une autre clause prévoit que, si le Portugais est indisponible pour au moins 50 % des matches officiels de la saison, aucun bonus ne pourra être acquis, quels que soient les résultats de l’équipe. Seul le bonus lié au titre de meilleur buteur de Serie A fait exception.