AC Milan : Giroud, Théo Hernandez, Rafael Leao, le Scudetto...les confessions de Stefano Pioli

L'entraîneur des Rossoneri, dans une interview accordée à "La Gazzetta dello Sport", n'a pas caché ses ambitions.

Ce qui s'achève a été une année 2022 inoubliable pour l'AC Milan. Après une longue attente, les Rossoneri sont revenus célébrer la conquête d'un Scudetto, le dix-neuvième de leur histoire, et ils l'ont fait grâce à une équipe splendidement préparée et parfaitement dirigée par Stefano Pioli. A la reprise du championnat, début 2023, le classement parlera d'un Napoli en largement en tête mais l'entraîneur des Rossoneri, dans une longue interview à 'La Gazzetta dello Sport', a lancé son défi aux partenopei.

"Nous sommes plus forts que l'année dernière"

"Le Scudetto ? Nous y croyons. Nous savons que le niveau a augmenté et que nos concurrents sont très forts : si Naples maintient ce rythme incroyable jusqu'à la fin, ils dépasseront les 100 points et nous n'aurons qu'à les féliciter. Mais Milan a aussi la qualité et la détermination pour gagner chaque match, dans toutes les compétitions. Nous sommes dans la course sur quatre fronts, l'objectif est de gagner un trophée", a révélé l'entraîneur de l'AC Milan.

Selon Pioli, le Milan d'aujourd'hui est plus fort que celui qui a célébré sa victoire en championnat le 22 mai dernier : "Nous sommes plus forts parce que beaucoup d'individus ont grandi. Par conséquent, le niveau collectif a augmenté. Et puis nous sommes plus conscients, nous savons ce que nous devions faire pour gagner. Nous avons davantage confiance en nous, même face aux difficultés : aujourd'hui, nous savons comment y faire face".

"Hernandez est en train de devenir le meilleur arrière gauche du monde"

L'entraîneur de l'AC Milan va compter sur les performances de ces deux vices champions du monde, Olivier Giroud et Théo Hernandez, pour décrocher le Scudetto : "J'ai applaudi pour lui (Olivier Giroud, ndlr) et Theo. Je leur ai parlé le soir après la finale : je leur ai dit qu'ils devaient être fiers du chemin qu'ils ont parcouru. Olivier s'est montré tel le champion qu'il est : sur le terrain et en dehors, humainement parlant. Et Theo a montré ce que Paolo et moi lui disions depuis un moment : qu'il est en train de devenir le plus fort arrière gauche du monde. Ils surmonteront la déception en revenant travailler avec nous, avec encore plus de détermination vers de nouveaux objectifs".

Ces derniers mois, les rumeurs concernant l'avenir de Rafael Leao se sont multipliées. Stefano Piolo n'est pas inquiet à ce sujet : "De la manière la plus objective, je lui conseille de rester. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, mais aucun de nous n'a encore atteint son plein potentiel. Rafa a connu un développement incroyable, une croissance exponentielle et continue, mais il y a des aspects dans lesquels il peut travailler avec encore plus de qualité et d'intensité. Le fait de le faire avec nous, dans un contexte qu'il connaît maintenant très bien, l'aidera. Et puis je le vois vraiment heureux. Il était ici en vacances et voulait nous saluer : ce n'était pas un hasard, c'est un autre signe de la bonne entente de ces gars-là".

Le grand coup de l'été dernier était De Ketelaere, un joueur dont les supporters et les médias attendent maintenant un saut qualitatif décisif : "Quand vous entraînez des gars aussi jeunes, l'important, c'est la base. Permettez-moi de prendre un peu de recul : il ne faisait aucun doute que Tonali ou Leao avaient le potentiel pour devenir de grands joueurs. Le plus difficile est de prévoir le moment où un déclic se produira dans leur tête et les amènera à relever le niveau".

"Les doutes sur les qualités de Charles sont inexistants, mais des jugements trop hâtifs sont portés. Pour rester dans la comparaison avec Tonali, Sandro est un garçon italien, sa maison était à 50 kilomètres de Milan et il a joué une saison sans public, donc avec moins de pression : tout de même, il lui a fallu un an pour faire le saut et métaboliser l'impact. De Ketelaere est ici depuis quatre mois, il vient d'une autre ligue, il n'a jamais connu une telle attention dans sa vie. Les apparences peuvent être trompeuses : il est simple et fort, mais pas immunisé contre la pression", a conclu Pioli.