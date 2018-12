AC Milan, Gennaro Gattuso refuse de spéculer sur son futur

Annoncé sur la sellette, l'entraîneur italien de l'AC Milan a refusé d'évoquer son avenir après le match nul contre Frosinone.

L'avenir de Gennaro Gattuso s'écrit en pointillés du côté de l'AC Milan selon la presse italienne. Alors que le club milanais a été éliminé il y a quelques semaines en Ligue Europa dès la phase de poules, il est d'ores et déjà distancé par les cadors en Serie A. Quatrième avant le coup d'envoi de la 18ème journée de Serie A ce mercredi, l'AC Milan a perdu deux places ce mercredi.

Tenu en échec en ouverture de la 18ème journée de Serie A sur la pelouse de Frosinone (0-0), l'AC Milan a vu ses principaux concurrents, la Lazio et la Sampdoria se sont imposés et lui sont passé devant alors que l'AS Roma aura l'occasion de recoller en cas de victoire face à Sassuolo. Annoncé sur la sellette, Gennaro Gattuso a assumé ses responsabilités en conférence de presse d'après match.

"Je dois accepter chaque décision"

"Je ne pense qu’à l’équipe. Je suis jugé sur les résultats et, dernièrement, ils ne sont pas satisfaisants. Je prends mes responsabilités, le capitaine du navire, c’est moi. Je suis le responsable. Je dois faire comprendre aux joueurs la manière dont ils peuvent être les plus performants. Il n’y a pas de tranquillité, de sérénité. Je dois penser aux solutions pour améliorer cet aspect. Tout peut arriver. Je vais accepter chaque décision", a confessé Gennaro Gattuso.



"Vous ne pouvez pas faire face à un match aussi important que celui que nous avons connu en faisant une telle première période. Nous avons donné 45 minutes à l'adversaire et n'avons pas à donner ces cadeaux. Nous ne sommes pas dans un moment brillant. Les résultats n'arrivent pas et pour cela je n'accepte pas une performance comme celle du premier semestre", a ajouté l'entraîneur italien.

Arsene Wenger, libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier d'Arsenal, a récemment été associé à l'AC Milan. Autant dire qu'une victoire face à la SPAL lors de la prochaine journée de Serie A est plus que nécessaire pour Gennaro Gattuso s'il veut passer la trêve hivernale tranquillement et ne pas risquer son poste lors de la pause.