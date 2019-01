AC Milan, Gennaro Gattuso : "J'espère que Gonzalo Higuain restera aussi longtemps que possible"

L'entraîneur de l'AC Milan espère conserver son attaquant argentin cet hiver. L'Italien a encensé la recrue brésilienne, Lucas Paqueta.

L'AC Milan est dans une période charnière de sa saison. Si les Rossoneri vont bientôt jouer la Supercoupe d'Italie face à la Juventus, ils doivent surtout faire face à un mercato hivernal agité. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, l'AC Milan est actif sur le marché des transferts et doit s'armer au mieux afin de tenter d'accrocher une place européenne, si possible en Ligue des champions, lors de la seconde partie de saison.

Gonzalo Higuain est au centre des débats du côté de l'AC Milan. En difficulté lors de sa première partie de saison, l'attaquant argentin, prêté par la Juventus, est annoncé sur le départ et notamment du côté de Chelsea, qui souhaite trouver un remplaçant à Alvaro Morata. Si Leonardo a récemment adressé un petit tacle à l'encontre de Pipita, Gennaro Gattuso, lui, en conférence de presse, a manifesté son intérêt de conserver Gonzalo Higuain.

Gattuso conquis par Paqueta

"Il y a beaucoup de rumeurs actuellement au sujet de son avenir, mais à le voir s'entraîner, je ne peux que louer son professionnalisme et sa disponibilité. Le reste ne regarde que lui, son frère (qui est son agent, ndlr) et Leonardo (le directeur sportif du Milan AC, ndlr). Personnellement, j'espère qu'il restera le plus longtemps possible au Milan AC", a avoué l'ancien milieu de terrain des Rossoneri. À ne pas rater Mercato d'hiver 2019 : tous les transferts officialisés (montants, durée de contrat...)

Si Gonzalo Higuain pourrait fausser compagnie à l'AC Milan d'ici la fin du mercato hivernal, le club italien s'est tout de même renforcé avec l'arrivée du milieu offensif brésilien, Lucas Paqueta, contre environ 30 millions d'euros. Gennaro Gattuso est heureux de pouvoir compter sur un tel renfort dans son effectif et semble déjà conquis par les qualités de la recrue brésilienne.

"Lucas Paqueta est un joueur avisé, c'est un joueur intelligent, avec des caractéristiques bien précises. On dirait un joueur européen et non brésilien, il joue à la brésilienne mais il sait occuper l'espace, il combine technique et force physique, il s'intègre bien et comprend la tactique. C'est quelque chose d'important. Je suis surpris : c'est un joueur de 21 ans qui est arrivé au Milan en démontrant qu'il avait déjà de la personnalité. Il cherche toujours le ballon, se met en avant, se propose, court après l'adversaire. Nous avons fait un excellent achat", a conclu l'Italien.