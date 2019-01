AC Milan, Gennaro Gattuso : "Gonzalo Higuain ne m'a jamais demandé à partir"

Annoncé du côté de Chelsea, Gonzalo Higuain n'a pas demandé à quitter l'AC Milan selon son entraîneur, Gennaro Gattuso.

L'avenir de Gonzalo Higuain est sur toutes les lèvres du côté de l'AC Milan. À la veille de la Supercoupe d'Italie contre son ancienne équipe, la Juventus, l'attaquant argentin est toujours annoncé avec insistance en partance avec Chelsea. Le club milanais serait d'ailleurs sur les traces de Krzysztof Piątek, l'attaquant du Genoa, pour le remplacer en cas de départ. Mais en conférence de presse, Gennaro Gattuso n'a pas du tout eu le même son de cloche.

L'entraîneur italien a assuré que Gonzalo Higuain ne lui a jamais demandé en personne à partir cet hiver : "En ce moment, je dois répéter les mêmes mots: il y a beaucoup de rumeurs, mais Gonealo Higuain s'entraîne bien, travaille avec tout le monde et est à notre disposition. Nous verrons demain s'il joue ou non. Il doit décider quoi faire, comment résoudre ce problème, mais pour l'instant, il s'entraîne avec un grand professionnalisme. Nous verrons", a indiqué Gennaro Gattuso.

"Faire une belle performance pour vaincre la Juve"

"Je tiens à répéter que Higuain ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. J'attends ça. Je ne suis pas fâché. Moi aussi, j'ai été joueur de nombreuses années, je réalise qu'il y a des moments où nous voyons tous les choses différemment et où nous ne pouvons pas juger comment quelqu'un d'autre pense. Si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, il reste le même. Nous verrons ce qui se passe. Je veux voir cette Supercoupe, j'espère que c'est un grand match pour nous, mais je ne serai pas fâché. ou je ne laisserais pas tomber s'il s'en va", a ajouté l'Italien. À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

L'entraîneur de l'AC Milan n'a pas pris sa décision sur la titularisation ou non de l'Argentin : "S'il joue, c'est parce que je le vois en forme et détendu. Je conviens qu'après le penalty manqué et le carton rouge contre la Juventus, quelque chose s'est passé dans sa tête. Nous verrons demain. Comme je l'ai dit, il n'est pas facile pour un entraîneur de changer l'idée du joueur. Je dois donc me concentrer sur la meilleure composition possible pour la situation et tirer le meilleur parti de chaque joueur".

Gennaro Gattuso est focalisé sur la victoire : "Nous allons affronter une équipe qui domine en Italie et en Europe depuis huit ans. Ils savent comment jouer. Nous ne devons pas penser que nous jouons contre Cristiano Ronaldo ou avec une meilleure équipe que nous. Nous devons rester calmes. Dans le football ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Mais demain, nous devons faire une belle performance pour gagner contre la Juventus".