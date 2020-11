AC Milan - Forfait contre Lille, Ibrahimovic écarté des terrains pendant 3 à 4 semaines

Zlatan Ibrahimovic a effectué une IRM ce lundi : le Suédois pourrait rester loin des terrains pendant trois à quatre semaines

La victoire convaincante sur le terrain de laisse un sourire amer à l' , qui perd son meilleur joueur, son leader, son guide, contre les Azzurri : Zlatan Ibrahimovic. Ce lundi, l'international suédois a passé un IRM pour vérifier l'étendue du problème musculaire à la cuisse. Selon les rapports de "Sky Sport", le Suédois pourrait faire face à un long arrêt : le champion des Rossoneri risque 3 à 4 semaines d'absence.

Une tuile lourde pour Pioli, qui devra se passer de son leader en attaque. Zlatan Ibrahimovic a été contraint de céder sa place en seconde période accusant un problème musculaire qui l'a contraint de quitter la pelouse. Le joueur subira des tests complémentaires aujourd'hui, mais la blessure musculaire semble confirmée. Si l'ampleur de la blessure venait à être confirmée, le champion suédois manquerait certainement les matches de championnat contre la , la , et Gênes en plus des trois matches restants du groupe de la contre , le Celtic et le Sparta Prague.

Un nouvel examen dans 10 jours

Une bonne nouvelle pour le LOSC. Déjà vainqueurs de l'AC Milan à l'aller en , les hommes de Christophe Galtier vont donc faire face à une équipe diminuée chez le leader de . Le LOSC pourra valider sa place pour les seizièmes de finale de la compétition en cas de victoire contre les Rossoneri. Si l'AC Milan ne devrait pas avoir de mal à se qualifier pour la suite de la compétition en Ligue Europa, même sans Zlatan Ibrahimovic, après une phase aller réussie, il faudra tenir sans le Suédois en championnat.

Plus d'équipes

Auteur de dix buts en six matches de , Zlatan Ibrahimovic porte l'AC Milan depuis le début de saison. L'international suédois a été élu cinq fois homme du match et son équipe est en tête du championnat italien avec deux points d'avance sur , trois sur l' et quatre sur la . Zlatan Ibrahimovic a déjà été écarté des terrains en raison d'un test positif au Covid-19 plus tôt cette saison. Un nouvel examen sera effectué dans une dizaine de jours pour avoir une meilleure visibilité sur la durée de son absence.