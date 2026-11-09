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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, écoutez Tacchinardi : « Avec son onze titulaire, c’est l’équipe la plus intéressante du championnat »

Serie A
Milan AC

L’ancien milieu de terrain Alessio Tacchinardi a donné son avis sur l’AC Milan de Ruben Amorim, qui a battu le Genoa 2-1 lors de la dernière journée de Serie A.

Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus aujourd’hui consultant pour Mediaset, a tenu ces propos sur le AC Milan de Ruben Amorim et sur Gonçalo Ramos, resté muet à Gênes lui aussi, mais auteur d’une superbe passe décisive pour le but de Christian Pulisic : « J’ai le sentiment qu’avec son onze titulaire, l’AC Milan est potentiellement l’équipe  la plus intéressante du championnat et celle qui peut le plus progresser. Si l’on prend en compte l’ensemble de l’effectif, en revanche, ce n’est pas le cas. Ramos ? Il se donne du mal, mais il ne marque jamais de 

but

. Ce n’est toutefois pas simple de gagner sur le terrain du Genoa, qui réussit bien en ce moment. On ne peut pas changer autant en trois jours : c’est parce qu’avec son onze titulaire, l’AC Milan, qui a un bon entraîneur, est l’équipe qui dispose de la plus grande marge de progression. Mais il ne peut pas jouer et être compétitif dans deux compétitions, car ses remplaçants ne sont pas à la hauteur de ceux des autres équipes. »

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