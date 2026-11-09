AC Milan, écoutez Tacchinardi : « Avec son onze titulaire, c’est l’équipe la plus intéressante du championnat »

Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus aujourd’hui consultant pour Mediaset, a tenu ces propos sur le AC Milan de Ruben Amorim et sur Gonçalo Ramos, resté muet à Gênes lui aussi, mais auteur d’une superbe passe décisive pour le but de Christian Pulisic : « J’ai le sentiment qu’avec son onze titulaire, l’AC Milan est potentiellement l’équipe la plus intéressante du championnat et celle qui peut le plus progresser. Si l’on prend en compte l’ensemble de l’effectif, en revanche, ce n’est pas le cas. Ramos ? Il se donne du mal, mais il ne marque jamais de

but

. Ce n’est toutefois pas simple de gagner sur le terrain du Genoa, qui réussit bien en ce moment. On ne peut pas changer autant en trois jours : c’est parce qu’avec son onze titulaire, l’AC Milan, qui a un bon entraîneur, est l’équipe qui dispose de la plus grande marge de progression. Mais il ne peut pas jouer et être compétitif dans deux compétitions, car ses remplaçants ne sont pas à la hauteur de ceux des autres équipes. »