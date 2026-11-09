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AC Milan, écoute Di Canio : « La réaction à Gênes ne signifie qu’une chose »

Milan AC
Serie A

Sur Sly Calcio Club, Paolo Di Canio a commenté ainsi la période que traverse l’AC Milan de Ruben Amorim, qui restait sur une défaite contre le Ferencvàros en Ligue Europa, mais s’est imposé hier à Gênes face au Genoa en championnat.

Une victoire importante, loin d’être acquise, pour l’AC Milan sur la pelouse du Genoa grâce aux buts de Cisse et Pulisic. Depuis les studios de Sky, Paolo Di Canio a livré son analyse du match disputé à Marassi : « Amorim a été très dur cette semaine, avec lui-même, mais surtout avec l’équipe. Et on le sait, ces dernières années, l’ambiance a été un peu pesante à l’AC Milan. Mais vous savez ce que je vais vous dire ? Le groupe est sain, il est fort. Sinon, on ne gagne pas comme ça à Gênes : la réponse est venue sur le terrain. »

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