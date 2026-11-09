AC Milan, écoute Di Canio : « La réaction à Gênes ne signifie qu’une chose »

Une victoire importante, loin d’être acquise, pour l’AC Milan sur la pelouse du Genoa grâce aux buts de Cisse et Pulisic. Depuis les studios de Sky, Paolo Di Canio a livré son analyse du match disputé à Marassi : « Amorim a été très dur cette semaine, avec lui-même, mais surtout avec l’équipe. Et on le sait, ces dernières années, l’ambiance a été un peu pesante à l’AC Milan. Mais vous savez ce que je vais vous dire ? Le groupe est sain, il est fort. Sinon, on ne gagne pas comme ça à Gênes : la réponse est venue sur le terrain. »