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West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Traduit par

AC Milan, écoute Di Canio : « Amorim fait à l’AC Milan ce qu’il voulait faire à Manchester United et qu’on ne lui a pas permis de faire »

Milan AC
D. Moreira
P. Di Canio
R. Amorim
Manchester United
Serie A

Paolo Di Canio a parlé de l’AC Milan lors de l’émission habituelle Sky Calcio Club, à l’issue de la journée de Serie A.

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L’analyse de Paolo Di Canio sur le travail de Ruben Amorim en ce début de saison est claire, sans équivoque, et fait référence au passé. Voici ce qu’il a déclaré lors de son rendez-vous habituel dans Sky Calcio club :  « Amorim fait à l’AC Milan ce qu’il voulait faire à United et qu’on ne lui a pas permis de faire. Il cherche à trouver des équilibres. Il a recruté des joueurs capables de courir. »

À propos de Diego Moreira : « Son professionnalisme, son sérieux et son culot surprennent. Il devient décisif et l’a montré lorsqu’il n’a joué que des bouts de match. Il court, il fait les allers-retours, sans difficulté. Il montre que l’argent dépensé pour lui a été bien investi, pour le présent comme pour l’avenir. »

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