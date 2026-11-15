AC Milan : des sollicitations venues de Serie A pour Comotto et Camarda, un contact entre le Genoa et l’agent des deux talents du club

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« J’ai l’ambition de jouer davantage malgré Modric et Rabiot. Je suis un garçon ambitieux et je m’attends à avoir plus de temps de jeu dans les prochains mois. Pour tout le reste, on verra plus tard. » Ce sont les mots de Christian Comotto. Le milieu de terrain né en 2008 n’a disputé que 18 minutes cette saison. Peu, trop peu pour un talent qui a besoin d’acquérir de l’expérience pour progresser.

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Avec une légende comme Modric et un champion comme Rabiot devant lui, les perspectives ne sont pas si encourageantes. C’est pourquoi une réunion devrait bientôt avoir lieu entre les agents du milieu de terrain et les responsables du mercato de l’AC Milan : la possibilité de jouer davantage dès janvier est bien réelle. Ce serait sous la forme d’un prêt, car l’AC Milan n’envisage même pas de perdre le contrôle du joueur.

Les informations rapportées par La Gazzetta Regionale se confirment : le Genoa a déjà eu plusieurs contacts avec l’agent du joueur né en 2008 pour tenter d’engager des négociations en vue de la réouverture du mercato en janvier. Le Genoa ne voudrait toutefois pas conclure un prêt sans option d’achat, mais souhaite inclure une option d’achat en sa faveur. Parme, Monza et plusieurs clubs de Serie B s’intéressent également à Comotto.

Riso, agent des deux jeunes prodiges de l’AC Milan, a également parlé de Camarda avec le Genoa, mais cette piste n’est pas d’actualité pour le moment, car le club ligure compte déjà Osmajic et Colombo à ce poste. Pise, Benevento, Catanzaro et Empoli s’intéressent à Francesco, tout comme deux clubs étrangers. Une chose est sûre : il partira en prêt pour trouver du temps de jeu et marquer des buts.