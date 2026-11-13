AC Milan, des recruteurs en Belgique du côté de l’Union Saint-Gilloise : Sylla a convaincu tout le monde, Zorgane a été observé

Partager Suivez GOAL sur Google

Trois Belges figurent dans l’effectif de l’AC Milan (De Winter, Moreira et Saelemakers), et un paquet-cadeau qu’Amorim n’aurait plus qu’à déballer pourrait arriver de Belgique en janvier. Le club a pris ses quartiers à Saint-Gilles, commune belge de 44 767 habitants située dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour observer de près deux joueurs.

Publicité

Le premier, celui qui plaît le plus et pourrait bientôt devenir une cible, s’appelle Massiré Sylla. Il a 21 ans, joue à l’Union Saint-Gilloise et a rapidement progressé sur les plans technique et tactique. En Belgique, il est arrivé en janvier dernier en provenance du petit club norvégien de Lyn, pour un montant légèrement inférieur à deux millions d’euros.

En peu de temps, il est devenu un élément indispensable de la défense à trois de l’Union Saint-Gilloise : il évolue comme défenseur axial gauche alors qu’il est naturellement droitier. Très solide en un contre un et dans le jeu aérien, le joueur né en 2005 a décroché sa première convocation avec le Sénégal : le sélectionneur Viera l’a appelé pour remplacer Mamadou Sarr, blessé.

La cellule de recrutement de l’AC Milan le suit depuis longtemps et les rapports sont positifs. Son point faible ? Une fougue excessive qui le pousse parfois à en faire trop et à commettre quelques fautes de trop. Mais selon Bobby Gardiner et son équipe, il possède les qualités et le potentiel nécessaires pour réussir avec Ruben Amorim. Il ne figure pas en tête de liste des préférences, mais son profil plaît : l’Union Saint-Gilloise préférerait le vendre cet été, mais a déjà préparé une première estimation pour janvier. Combien ? Le prix de départ est fixé à 10 millions d’euros, avec la possibilité qu’il grimpe, car de nombreux clubs de Premier League et de Serie A se renseignent sur le joueur.

Dans le club belge, qui a récemment gagné à Vigo contre le Celta en Ligue Europa, un autre joueur a attiré l’attention de l’AC Milan : l’international algérien Adem Zorgane. Une technique de base remarquable, une excellente capacité à organiser le jeu et l’aptitude à évoluer à plusieurs postes au milieu : milieu défensif, relayeur et, parfois, quelques mètres plus haut. Il n’est plus tout jeune puisqu’il est né en 2006, et c’est précisément ce point qui fait réfléchir la cellule chargée des transferts de l’AC Milan.