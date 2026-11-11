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AC Milan : décision prise, Camarda partira en janvier. Les exigences du club et où il peut aller

Milan AC
Mercato
F. Camarda

Francesco Camarda a besoin de gagner en continuité après une première partie de saison durant laquelle il n’a disputé que 119 minutes : 83 en Ligue Europa, avec une seule titularisation à Salzbourg, et 36 autres en Serie A.

Barré par la recrue la plus chère de l'histoire de l'AC Milan, Goncalo Ramos, le jeune prodige de l'AC Milan a besoin de rejoindre un projet sportif qui lui permettra de s'épanouir. Comment ? D'abord en jouant régulièrement, ce qui lui a manqué ces deux dernières années en raison d'erreurs de gestion et de son opération à l'épaule.

Amorim, sollicité par Cardinale, était convaincu cet été que Camarda aurait un temps de jeu important, mais cela n'a pas été le cas. Le moment est désormais venu de prendre une décision claire, favorable à la progression du numéro 73. Ces dernières semaines, la direction de l'AC Milan a examiné la situation du talent né en 2008 et conclu qu'un prêt en janvier était, à l'heure actuelle, le meilleur choix pour sa carrière.

Pas de transfert définitif, ni même d'option d'achat pour l'avenir : l'AC Milan ne cédera Camarda que dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Son entourage préférerait une équipe de milieu de tableau de Serie A, sans exclure l'éventualité d'une expérience formatrice à l'étranger. Camarda plaît beaucoup à Monza et, ces derniers jours, la possibilité d'un départ à Frosinone a également été évoquée.

Les prétendants ne manquent pas pour Camarda. En Serie B, de nombreuses équipes feraient tout pour le recruter en janvier : Pisa, Catanzaro, Benevento et Empolo ont manifesté un intérêt concret. Rien ne presse : le choix du projet se fera sereinement, d'un commun accord entre le joueur, ses représentants et l'AC Milan.

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Six mois pour progresser, puis revenir à l'AC Milan plus fort, plus mûr et plus conscient de ses capacités. Car son avenir à l'AC Milan n'a jamais été remis en question : Camarda bénéficie de la pleine confiance d'Amorim, de Cardinale et de ses coéquipiers.

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