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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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AC Milan : Cardinale prépare un mercato d’hiver ambitieux, avec un budget de plus de 70 millions d’euros

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L’enthousiasme communicatif de Cardinale jouera aussi un rôle dans le recrutement que l’AC Milan compte mener lors du mercato hivernal. Le propriétaire du club entend consacrer un budget de 60 à 70 millions à un attaquant. Les noms évoqués sont ceux d’Endrick, du Real Madrid, et de Tresoldi, de Bruges. Mais ce n’est pas tout : un défenseur central et un joueur de couloir devraient également arriver, ce qui fera grimper le budget.

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Cardinale veut bâtir un effectif toujours plus fort et compétitif, conscient qu’il faut encore investir beaucoup. Car l’effectif d’Amorim présente des faiblesses évidentes : il lui faut un défenseur pour élargir les choix de l’entraîneur et un attaquant pour épauler Ramos à la place de Camarda, qui partira en prêt.

L’objectif est de remporter le titre de champion d’Italie et, si ce n’est pas possible cette saison, Red Bird veut alors poser les bases de la saison prochaine. Des recrues potentielles pour l’avenir sont également à l’étude, comme Sylla, de l’Union Saint-Gilloise, ou Ilicevic, le joueur de l’Eintracht Francfort né en 2010 qui a déjà fait ses débuts en Serie A.