AC Milan : Cardinale prépare un mercato ambitieux en janvier, avec un budget de plus de 70 millions d’euros

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L’enthousiasme communicatif de Cardinale pèsera aussi sur le mercato que l’AC Milan compte mener cet hiver. Le propriétaire du club entend consacrer un budget de 60 à 70 millions au recrutement d’un attaquant. Les noms évoqués sont ceux d’Endrick, du Real Madrid, et de Tresoldi, de Bruges. Mais ce n’est pas tout : un défenseur central et un joueur de couloir arriveront également, ce qui fera grimper le budget.

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Cardinale veut bâtir un effectif toujours plus fort et compétitif, tout en sachant qu'il faudra encore investir beaucoup. Car l'effectif d'Amorim présente des lacunes évidentes : il lui faut notamment un défenseur pour élargir les options de l'entraîneur et un attaquant pour épauler Ramos à la place de Camarda, qui partira en prêt.

L'objectif est de remporter le titre de champion d'Italie et, si cela n'est pas possible cette saison, Red Bird veut poser les bases de la prochaine. Des recrues potentielles pour l'avenir sont également à l'étude, comme Sylla de l'Union Saint-Gilloise ou Ilicevic, né en 2010, de l'Eintracht Francfort, qui a déjà fait ses débuts en Bundesliga.