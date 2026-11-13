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Red Bird Capital lance Milan Sports e Enternainment, une holding qui regroupera les investissements de Cardinale à Milan dans les secteurs du sport, des infrastructures et du divertissement. Brett Yormark en sera le directeur général.

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Il s’agit d’un professionnel fort de trente ans d’expérience dans le monde du sport : il dirige la Big 12, l’une des ligues les plus importantes de la NCAA en basket universitaire américain. Cette nomination n’aura aucune répercussion sur la direction de l’AC Milan, Massimo Calvelli restant solidement en poste en tant que directeur général.

L’AC Milan et Milan deviennent ainsi le deuxième pôle opérationnel du fonds, derrière New York, avec pour objectif de développer d’autres activités génératrices de revenus dont bénéficiera également l’AC Milan, même si ces revenus iront dans les caisses de la holding, Milan Sports & Entertainment.

Cardinale et son équipe travaillent sur plusieurs projets : le développement du nouveau Generali Stadium, la valorisation des terrains de San Donato Milanese (où l’AC Milan avait initialement envisagé de construire son nouveau stade), une éventuelle participation au projet NBA Europe et de nouveaux investissements dans l’hôtellerie, l’événementiel et le tennis international.

Le club de la via Aldo Rossi sera le principal actif de la nouvelle plateforme tout juste créée. L’objectif est de valoriser la marque AC Milan en tirant parti de sa notoriété internationale pour créer des opportunités commerciales et des synergies avec d’autres activités sportives et de divertissement.

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Le secteur de San Donato sera au cœur du nouveau projet. Il avait auparavant été acheté par Red Bird Capital pour y construire le nouveau stade, avant que le fonds ne s’oriente vers le projet mené avec l’Inter à San Siro.

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MSE entend en effet y développer une nouvelle destination consacrée au sport et aux spectacles, afin de valoriser l’investissement réalisé. Parmi les pistes évoquées ces derniers mois, la plus concrète prévoit la construction d’une nouvelle salle polyvalente, qui pourrait devenir un lieu de référence pour le basket ainsi que pour l’organisation de concerts et d’événements. Cardinale a déjà confirmé la possibilité de construire une enceinte d’environ 20 000 places.

MSE entend également explorer les possibilités de renforcer la place de Milan dans le tennis international, avec l’objectif d’élargir encore le portefeuille d’événements sportifs accueillis par la ville.

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Avec ces investissements, Cardinale envoie un message clair : le projet de l’AC Milan s’inscrit dans la durée et vise à ramener le club parmi l’élite du football international. L’enthousiasme de cette version 2.0 du propriétaire de l’AC Milan ne se manifeste pas seulement sur le terrain, par une présence constante à Milanello et un soutien total au nouveau projet sportif. Il se traduit aussi par des investissements qui témoignent d’une volonté de s’ancrer durablement dans la région.

Le Generali Stadium, qui verra le jour en 2031, ne semble pas être l’aboutissement du projet de RedBird Capital à l’AC Milan. Voilà de quoi mettre fin aux spéculations des derniers mois sur une éventuelle vente du club. Cardinale ne renonce pas, bien au contraire : l’AC Milan est au cœur des investissements du fonds américain.