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Serie A
team-logoMilan AC
San Siro
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AC Milan - Bologne, avant-match de Serie A : les Rossoneri veulent poursuivre sur leur lancée à San Siro face à Bologne

Milan AC vs Bologne
Serie A
Milan AC
Bologne

Une victoire convaincante à l’extérieur contre l’Udinese (2-0) a relancé la dynamique des Rossoneri en championnat. Ils accueillent désormais une équipe rossoblù en confiance, qui vient elle aussi de s’imposer 2-0 sans encaisser de but en Sardaigne.

AC Milan - Bologne : les détails du match

crest
Serie A - Journée 9
San Siro

L’AC Milan reçoit le Bologna FC 1909 le mercredi 28 octobre 2026 à 19 h 30 SAST (17 h 30 GMT / 18 h 30 CET), au stade San Siro, pour la 9e journée de Serie A.

Le rebond en championnat face aux ambitions de Bologne

Une victoire convaincante 2-0 à Udine a apporté à l’AC Milan la réaction dont il avait besoin, effaçant la frustration européenne grâce à un but rapide de Christian Pulisic, suivi d’un second but inscrit par Omari Hutchinson en deuxième période. Milan se tourne désormais vers San Siro pour un rendez-vous en milieu de semaine face à Bologne, qui arrive avec une confiance retrouvée. L’équipe de Raffaele Palladino a bien réagi à sa précédente défaite contre l’Inter en dominant Cagliari 2-0 ce week-end, faisant de la rencontre de mercredi un duel crucial pour les places dans le haut du classement.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Le duel à suivre : Christian Pulisic face à Nicolò Casale

L’homme en forme de l’attaque : Christian Pulisic a donné le ton contre l’Udinese en marquant dès la sixième minute. Ses dribbles directs et ses combinaisons rapides depuis le côté droit obligeront la défense de Bologne à rester compacte et disciplinée.

Un défenseur central solide : Nicolò Casale a été le pilier de la défense de Bologne lors de sa victoire sans encaisser de but à Cagliari, tout en ouvrant lui-même le score d’une finition maîtrisée à la 57e minute. Casale devra contenir les appels en diagonale de Pulisic et gérer la présence physique de Gonçalo Ramos dans la surface de réparation.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Composition probable de l’AC Milan :

Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi ; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse ; Pulisic, Ramos

Composition probable de Bologne :

Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda ; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Actualité des équipes et effectifs

Milan AC vs Bologne Équipes probables

4-2-3-1
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Formation
Bologne crest
Bologne
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriP. EstupinanP. EstupinanO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologne crest
Bologne
BOL
4-2-3-1
Milan AC

Onze de départ

Bologne

Entraineur

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim doit se passer d’Alexis Saelemaekers et de Matteo Gabbia en raison de blessures. Des précisions sur leur disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. Ces absences compliquent encore la gestion de l’effectif pour l’entraîneur milanais.

L’entraîneur de Bologne, Raffaele Palladino, doit lui aussi composer avec des blessures au sein de son effectif : Emil Holm et Riccardo Orsolini sont tous deux indisponibles. Palladino devra trouver des solutions à tous les postes alors que son équipe tente de mettre fin à une mauvaise série de résultats.

Forme récente

MIL

MIL - Forme

SAS
N1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOL

BOL - Forme

NAP
D1-0
TOR
N1-1
LEC
V1-2
INT
D1-3
CGL
V0-2
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Milan compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec onze buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après un large succès 4-0 sur le terrain de Salzbourg en compétition européenne. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à Benfica en Ligue Europa, tandis qu’un nul 1-1 contre Sassuolo en championnat est l’autre résultat qui lui a coûté des points.

Sur ses cinq derniers matches, Bologne affiche une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 3-1 contre l’Inter, et sa seule victoire sur cette période a été obtenue 2-1 sur le terrain de Lecce. L’équipe a partagé les points avec le Torino et Sassuolo, et s’est également inclinée face à Naples.

Historique des confrontations

Face à face

Milan ACNulBologne
3
0
2
Serie A
Bologne badge
Bologne
BOL
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Bologne badge
Bologne
BOL
0
FDM
Italie Coupe
Milan AC badge
Milan AC
MIL
0
Bologne badge
Bologne
BOL
1
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
Bologne badge
Bologne
BOL
1
FDM
Serie A
Bologne badge
Bologne
BOL
2
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Milan s’est imposé 3-0 sur le terrain de Bologne en Serie A. Sur leurs cinq derniers duels, Milan présente le meilleur bilan, avec trois victoires. Le seul succès de Bologne dans cette série a été obtenu lors d’un match de Coupe d’Italie à San Siro en mai 2025.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
N
V
N
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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