AC Milan - Bologne : les détails du match

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 13:30 San Siro

L’AC Milan reçoit le Bologna FC 1909 le mercredi 28 octobre 2026 à 19 h 30 SAST (17 h 30 GMT / 18 h 30 CET), au stade San Siro, pour la 9e journée de Serie A.

Le rebond en championnat face aux ambitions de Bologne

Une victoire convaincante 2-0 à Udine a apporté à l’AC Milan la réaction dont il avait besoin, effaçant la frustration européenne grâce à un but rapide de Christian Pulisic, suivi d’un second but inscrit par Omari Hutchinson en deuxième période. Milan se tourne désormais vers San Siro pour un rendez-vous en milieu de semaine face à Bologne, qui arrive avec une confiance retrouvée. L’équipe de Raffaele Palladino a bien réagi à sa précédente défaite contre l’Inter en dominant Cagliari 2-0 ce week-end, faisant de la rencontre de mercredi un duel crucial pour les places dans le haut du classement.

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Le duel à suivre : Christian Pulisic face à Nicolò Casale

L’homme en forme de l’attaque : Christian Pulisic a donné le ton contre l’Udinese en marquant dès la sixième minute. Ses dribbles directs et ses combinaisons rapides depuis le côté droit obligeront la défense de Bologne à rester compacte et disciplinée.

Un défenseur central solide : Nicolò Casale a été le pilier de la défense de Bologne lors de sa victoire sans encaisser de but à Cagliari, tout en ouvrant lui-même le score d’une finition maîtrisée à la 57e minute. Casale devra contenir les appels en diagonale de Pulisic et gérer la présence physique de Gonçalo Ramos dans la surface de réparation.

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Composition probable de l’AC Milan :

Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi ; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse ; Pulisic, Ramos

Composition probable de Bologne :

Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda ; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Actualité des équipes et effectifs

Ruben Amorim doit se passer d’Alexis Saelemaekers et de Matteo Gabbia en raison de blessures. Des précisions sur leur disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. Ces absences compliquent encore la gestion de l’effectif pour l’entraîneur milanais.

L’entraîneur de Bologne, Raffaele Palladino, doit lui aussi composer avec des blessures au sein de son effectif : Emil Holm et Riccardo Orsolini sont tous deux indisponibles. Palladino devra trouver des solutions à tous les postes alors que son équipe tente de mettre fin à une mauvaise série de résultats.

Forme récente

Milan compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec onze buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après un large succès 4-0 sur le terrain de Salzbourg en compétition européenne. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à Benfica en Ligue Europa, tandis qu’un nul 1-1 contre Sassuolo en championnat est l’autre résultat qui lui a coûté des points.

Sur ses cinq derniers matches, Bologne affiche une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 3-1 contre l’Inter, et sa seule victoire sur cette période a été obtenue 2-1 sur le terrain de Lecce. L’équipe a partagé les points avec le Torino et Sassuolo, et s’est également inclinée face à Naples.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Milan s’est imposé 3-0 sur le terrain de Bologne en Serie A. Sur leurs cinq derniers duels, Milan présente le meilleur bilan, avec trois victoires. Le seul succès de Bologne dans cette série a été obtenu lors d’un match de Coupe d’Italie à San Siro en mai 2025.