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Serie A
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AC Milan - Bologne, avant-match de Serie A : le Milan veut poursuivre sur sa lancée à San Siro face à Bologne

Milan AC vs Bologne
Serie A
Milan AC
Bologne

Une prestation convaincante sur le terrain de l’Udinese (2-0) a relancé les Rossoneri en championnat. Ils accueillent désormais des Rossoblù en confiance après leur propre victoire 2-0 sans encaisser de but en Sardaigne.

AC Milan - Bologne : les détails du match

crest
Serie A - Journée 9
San Siro

L’AC Milan reçoit le Bologna FC 1909 le mercredi 28 octobre 2026 à 19 h 30 SAST (17 h 30 GMT / 18 h 30 CET), au stade San Siro, pour la 9e journée de Serie A.

Le rebond en championnat face aux ambitions émiliennes

Une victoire convaincante à Udine (2-0) a apporté à l’AC Milan la réaction dont il avait besoin après sa déception européenne, grâce à une ouverture du score rapide de Christian Pulisic et à un second but signé Omari Hutchinson après la pause. Le Milan se tourne désormais vers San Siro pour un rendez-vous de milieu de semaine face à Bologne, qui arrive avec une confiance retrouvée. L’équipe de Raffaele Palladino a bien réagi à sa précédente défaite contre l’Inter en dominant Cagliari 2-0 ce week-end, ce qui fait de la rencontre de mercredi un duel important pour les places du haut de tableau.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Le duel à suivre : Christian Pulisic face à Nicolò Casale

Un élément offensif en forme : Christian Pulisic a donné le ton contre l’Udinese en marquant dès la sixième minute. Ses dribbles directs et ses combinaisons rapides depuis le côté droit obligeront la défense de Bologne à rester compacte et disciplinée.

Un défenseur central qui s’impose : Nicolò Casale a été un pilier de la défense de Bologne lors de sa victoire sans encaisser de but à Cagliari, tout en ouvrant lui-même le score d’une finition maîtrisée à la 57e minute. Casale devra surveiller les appels en diagonale de Pulisic et gérer la présence physique de Gonçalo Ramos dans la surface de réparation.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Analyse tactique et compositions probables

AC Milan (4-4-2) : Maignan ; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi ; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot ; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3) : Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda ; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

La clé du match : Grand favori à domicile, le Milan cherchera à dicter le rythme grâce à la qualité de distribution de Luka Modrić et au soutien offensif de ses latéraux. Bologne tentera de contrarier les Milanais avec un bloc de cinq compact en phase défensive, en comptant sur la créativité de l’ancien milieu milanais Tommaso Pobega et sur la vitesse de Nicolò Cambiaghi en contre-attaque pour exploiter les espaces derrière la ligne défensive haute du Milan.

Actualité des équipes et effectifs

Milan AC vs Bologne Équipes probables

3-4-2-1
Milan AC crest
Milan AC
MIL
page.match.formation.title
Bologne crest
Bologne
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahO. HutchinsonO. HutchinsonC. PulisicC. PulisicG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. CambiaghiN. Cambiaghi
Bologne crest
Bologne
BOL
3-4-2-1
Milan AC

Onze de départ

Bologne

Entraineur

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim doit se passer d’Alexis Saelemaekers et de Matteo Gabbia, blessés. Des précisions sur leur disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. Ces absences compliquent encore la gestion de l’effectif pour l’entraîneur du Milan.

Raffaele Palladino, l’entraîneur de Bologne, doit lui aussi composer avec des blessures dans son effectif : Emil Holm et Riccardo Orsolini sont tous deux indisponibles. Palladino devra trouver des solutions sur l’ensemble du terrain alors que son équipe tente de mettre fin à une mauvaise série de résultats.

Forme du moment

MIL

MIL - Forme

SAS
N1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOL

BOL - Forme

NAP
D1-0
TOR
N1-1
LEC
V1-2
INT
D1-3
CGL
V0-2
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Milan a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite, avec onze buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après un large succès 4-0 à Salzbourg en compétition européenne. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à Benfica en Ligue Europa, tandis qu’un nul 1-1 contre Sassuolo en championnat est l’autre résultat qui lui a coûté des points.

Sur ses cinq derniers matches, Bologne compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 3-1 contre l’Inter, et il n’a remporté qu’un seul match durant cette période : un succès 2-1 à Lecce. L’équipe a fait match nul contre le Torino et Sassuolo, et s’est également inclinée face à Naples.

Confrontations directes

Face à face

Milan ACNulBologne
3
0
2
Serie A
Bologne badge
Bologne
BOL
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Bologne badge
Bologne
BOL
0
FDM
Italie Coupe
Milan AC badge
Milan AC
MIL
0
Bologne badge
Bologne
BOL
1
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
Bologne badge
Bologne
BOL
1
FDM
Serie A
Bologne badge
Bologne
BOL
2
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le Milan s’était imposé 3-0 sur le terrain de Bologne en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est favorable au Milan, vainqueur à trois reprises. Le seul succès de Bologne dans cette série a eu lieu lors d’un match de Coupe d’Italie à San Siro, en mai 2025.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
N
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
N
D
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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