AC Milan - Bologne : les détails du match

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 13:30 San Siro

L’AC Milan reçoit le Bologna FC 1909 le mercredi 28 octobre 2026 à 19 h 30 SAST (17 h 30 GMT / 18 h 30 CET), au stade San Siro, pour la 9e journée de Serie A.

Le rebond en championnat face aux ambitions émiliennes

Une victoire convaincante à Udine (2-0) a apporté à l’AC Milan la réaction dont il avait besoin après sa déception européenne, grâce à une ouverture du score rapide de Christian Pulisic et à un second but signé Omari Hutchinson après la pause. Le Milan se tourne désormais vers San Siro pour un rendez-vous de milieu de semaine face à Bologne, qui arrive avec une confiance retrouvée. L’équipe de Raffaele Palladino a bien réagi à sa précédente défaite contre l’Inter en dominant Cagliari 2-0 ce week-end, ce qui fait de la rencontre de mercredi un duel important pour les places du haut de tableau.

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Le duel à suivre : Christian Pulisic face à Nicolò Casale

Un élément offensif en forme : Christian Pulisic a donné le ton contre l’Udinese en marquant dès la sixième minute. Ses dribbles directs et ses combinaisons rapides depuis le côté droit obligeront la défense de Bologne à rester compacte et disciplinée.

Un défenseur central qui s’impose : Nicolò Casale a été un pilier de la défense de Bologne lors de sa victoire sans encaisser de but à Cagliari, tout en ouvrant lui-même le score d’une finition maîtrisée à la 57e minute. Casale devra surveiller les appels en diagonale de Pulisic et gérer la présence physique de Gonçalo Ramos dans la surface de réparation.

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Analyse tactique et compositions probables

AC Milan (4-4-2) : Maignan ; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi ; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot ; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3) : Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda ; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

La clé du match : Grand favori à domicile, le Milan cherchera à dicter le rythme grâce à la qualité de distribution de Luka Modrić et au soutien offensif de ses latéraux. Bologne tentera de contrarier les Milanais avec un bloc de cinq compact en phase défensive, en comptant sur la créativité de l’ancien milieu milanais Tommaso Pobega et sur la vitesse de Nicolò Cambiaghi en contre-attaque pour exploiter les espaces derrière la ligne défensive haute du Milan.

Actualité des équipes et effectifs

Ruben Amorim doit se passer d’Alexis Saelemaekers et de Matteo Gabbia, blessés. Des précisions sur leur disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. Ces absences compliquent encore la gestion de l’effectif pour l’entraîneur du Milan.

Raffaele Palladino, l’entraîneur de Bologne, doit lui aussi composer avec des blessures dans son effectif : Emil Holm et Riccardo Orsolini sont tous deux indisponibles. Palladino devra trouver des solutions sur l’ensemble du terrain alors que son équipe tente de mettre fin à une mauvaise série de résultats.

Forme du moment

Le Milan a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite, avec onze buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après un large succès 4-0 à Salzbourg en compétition européenne. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à Benfica en Ligue Europa, tandis qu’un nul 1-1 contre Sassuolo en championnat est l’autre résultat qui lui a coûté des points.

Sur ses cinq derniers matches, Bologne compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 3-1 contre l’Inter, et il n’a remporté qu’un seul match durant cette période : un succès 2-1 à Lecce. L’équipe a fait match nul contre le Torino et Sassuolo, et s’est également inclinée face à Naples.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le Milan s’était imposé 3-0 sur le terrain de Bologne en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est favorable au Milan, vainqueur à trois reprises. Le seul succès de Bologne dans cette série a eu lieu lors d’un match de Coupe d’Italie à San Siro, en mai 2025.