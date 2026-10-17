AC Milan, Amorim peut sourire : Chukwueze est complètement rétabli, trois absents confirmés face à l’Atalanta

Amorim doit gérer les forces de son équipe en vue de cette série de matches rapprochés entre la Serie A et la Ligue Europa : vendredi, l’entraîneur a accordé un jour de repos à ses joueurs, qui n’ont repris l’entraînement que samedi pour préparer la rencontre face à l’Atalanta à San Siro.

Concernant les joueurs à la disposition de Ruben Amorim, sauf évolution dans la journée, l’entraîneur pourra pleinement compter sur Samuel Chukwueze : l’international nigérian s’était rendu à Salzbourg, mais était resté sur le banc tout au long du match par précaution, en raison d’une légère fatigue musculaire. L’inquiétude est dissipée et le joueur est prêt à jouer. Les absents du Milan seront donc au nombre de trois : Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia et Pietro Terracciano.