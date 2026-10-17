Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

AC Milan, Amorim peut sourire : Chukwueze est complètement rétabli, trois absents confirmés face à l’Atalanta

Milan AC

Samuel Chukwueze sera pleinement à la disposition de Ruben Amorim pour le match de demain contre l’Atalanta : trois absents du côté de l’AC Milan.

Amorim doit gérer les forces de son équipe en vue de cette série de matches rapprochés entre la Serie A et la Ligue Europa : vendredi, l’entraîneur a accordé un jour de repos à ses joueurs, qui n’ont repris l’entraînement que samedi pour préparer la rencontre face à l’Atalanta à San Siro.

Concernant les joueurs à la disposition de Ruben Amorim, sauf évolution dans la journée, l’entraîneur pourra pleinement compter sur Samuel Chukwueze : l’international nigérian s’était rendu à Salzbourg, mais était resté sur le banc tout au long du match par précaution, en raison d’une légère fatigue musculaire. L’inquiétude est dissipée et le joueur est prêt à jouer. Les absents du Milan seront donc au nombre de trois : Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia et Pietro Terracciano.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google