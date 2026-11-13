AC Milan : Amorim espère récupérer Tomori, voici quand le défenseur anglais pourrait retrouver les terrains

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Après avoir passé presque tout l’été à l’écart au sein de son club, Fikayo Tomori s’est mis entièrement à la disposition d’Amorim, faisant preuve d’un grand professionnalisme et d’un profond attachement au maillot de l’AC Milan.

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L’Anglais a montré qu’il pouvait être un atout pour l’équipe, notamment dans les rotations habituelles que l’entraîneur portugais doit effectuer pour gérer les matches de Serie A et de Ligue Europa.

Fikayo Tomori est à l’infirmerie depuis le 28 octobre dernier, date à laquelle il s’est blessé en première période du match de championnat entre l’AC Milan et Bologne. L’ancien joueur de Chelsea a subi une lésion d’un muscle fléchisseur médial de la cuisse droite, qui l’a contraint à déclarer forfait pour les matches suivants de Serie A et de Ligue Europa contre l’Inter, Ferencvaros et le Genoa. De Winter a ainsi dû littéralement faire des heures supplémentaires, Gabbia étant lui aussi indisponible pour une longue période.

Ces jours-ci, Tomori travaille intensément pour tenter de revenir après la trêve internationale, le 22 novembre, lorsque le surprenant Frosinone d’Alvini se présentera à San Siro. Sa récupération se déroule bien, mais personne à l’AC Milan ne souhaite précipiter son retour sur le terrain au risque d’une rechute. L’Anglais a donc davantage de chances de jouer le déplacement délicat en Ligue Europa face à l’Olympiacos, au Pirée, le 26 novembre prochain.

Si Tomori travaille dur pour retrouver un rôle de premier plan sur le terrain, il reste aussi attentif au marché des transferts : plusieurs clubs manifestent leur intérêt à l’approche de sa réouverture prévue en janvier. Ces derniers jours, des clubs espagnols, dont le FC Barcelone, ainsi que des clubs de Premier League ont pris des renseignements. L’AC Milan pourrait décider de toucher une indemnité de transfert dès maintenant afin d’éviter de perdre gratuitement le joueur en juillet, à l’expiration de son contrat.