Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Diego Moreira MilanGetty Images
Traduit par

AC Milan : Amorim a deux incertitudes sur sa composition d’équipe avant d’affronter l’Atalanta, Bartesaghi et Moreira en pole position

Milan AC

L’AC Milan se tourne vers l’Atalanta : Amorim teste son onze et doit trancher deux duels pour une place de titulaire

Ruben Amorim a dirigé la séance d’entraînement du jour en vue du match de demain après-midi, à 18 h, à San Siro face à l’Atalanta. Trois joueurs seront absents : Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers et Matteo Gabbia.


Chukwueze s’est bien entraîné avec le groupe et postule à une place de titulaire : il est en concurrence avec Moreira, favori. En défense, Gila fait son retour à droite, De Winter et Pavlovic formeront la charnière centrale, tandis qu’à gauche, Bartesaghi a pris l’avantage sur Estupinan. Au milieu, le duo titulaire Modric-Rabiot devrait être aligné, avec Cisse et Pulisic en soutien de Ramos.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google