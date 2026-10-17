AC Milan : Amorim a deux incertitudes sur sa composition d’équipe avant d’affronter l’Atalanta, Bartesaghi et Moreira en pole position

Ruben Amorim a dirigé la séance d’entraînement du jour en vue du match de demain après-midi, à 18 h, à San Siro face à l’Atalanta. Trois joueurs seront absents : Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers et Matteo Gabbia.





Chukwueze s’est bien entraîné avec le groupe et postule à une place de titulaire : il est en concurrence avec Moreira, favori. En défense, Gila fait son retour à droite, De Winter et Pavlovic formeront la charnière centrale, tandis qu’à gauche, Bartesaghi a pris l’avantage sur Estupinan. Au milieu, le duo titulaire Modric-Rabiot devrait être aligné, avec Cisse et Pulisic en soutien de Ramos.