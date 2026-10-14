AC Milan, Amorim a choisi Camarda : le jeune attaquant milanais sera titulaire face à Salzbourg, Ramos au repos

C’est un AC Milan profondément remanié qui entrera sur le terrain demain face à Salzbourg. Un déplacement difficile qu’Amorim abordera avec un onze inédit : Tomori en défense et Jashari au milieu de terrain. L’ailier anglo-américain Hutichinson pourrait lui aussi avoir sa chance.





Mais la principale nouveauté dans la composition d’équipe sera la titularisation de Camarda : Amorim a choisi le jeune international italien, tandis que Ramos sera laissé au repos. Pour le joueur formé au club, ce sera une première cette saison après deux entrées en jeu contre la Lazio et Lecce.