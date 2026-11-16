AC Milan : Abate veut attirer son protégé Camarda au Torino, qui s’est renseigné sur sa situation

Partager Suivez GOAL sur Google

Le Torino s’est renseigné sur l’avenir de Francesco Camarda. Le jeune attaquant de l’AC Milan, avant-centre des moins de 21 ans, partira en prêt en janvier. La décision a été prise ces derniers jours pour tenter de lui offrir davantage de temps de jeu afin qu’il puisse progresser et montrer son potentiel durant la seconde partie de la saison.

Publicité

L’information relayée ce matin par Tuttosport se confirme. Abate est l’un des principaux partisans de cette possibilité, car il connaît très bien le joueur né en 2008, qu’il a entraîné avec la Primavera de l’AC Milan : ensemble, ils ont atteint une finale de Youth League.

« Camarda traverse une période de difficultés psychologiques, c’est un garçon sensible. C’est un grand joueur. Dans le football de haut niveau, la pression existe, mais je continue à lui dire qu’il est bon, parce que c’est la vérité. Et il méritait de marquer contre la France », disait de lui le sélectionneur Silvio Baldini, juste après la dernière victoire des moins de 21 ans. Des mots justes pour un talent qui ne vit certainement pas sereinement le peu de temps de jeu que lui accorde Amorim à l’AC Milan. Le club de la via Aldo Rossi veut désormais le prêter en janvier pour lui permettre de jouer davantage ailleurs et de continuer à progresser. Le Torino mettra Kulenovic sur le marché des transferts en janvier et n’a aucune garantie concernant l’état physique de Zapata. C’est pourquoi il aimerait ajouter Camarda à Simeone et Adams.